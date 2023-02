Hulpgoederen voor Turkije blijven binnenstromen: 'Dit overtreft alles'

"Toen ik gisteravond in mijn warme bedje kroop, moest ik wel even aan mijn nicht denken. Die heeft met vijf mensen in het rampgebied in haar auto moet slapen", zegt Fatima. Zij is een van de vele vrijwilligers die in een bedrijfshal in Helmond hulpgoederen sorteert en klaarmaakt voor verzending. Sinds de hulpactie voor het rampgebied in Turkije in Helmond maandag spontaan begon, blijven de hulpgoederen maar binnenstromen.

Het is een komen en gaan van bestelbusjes met spullen. Particulieren komen van alles brengen bij de bedrijfshal van de Turkse ondernemer Gohkan Denizoglo. Normaal handelt hij in veranda's. Nu heeft hij even wat anders aan zijn hoofd. Hulpgoederen inzamelen voor zijn landgenoten die na de aardbevingen in het rampgebied in Turkije zitten. De actie begon maandag direct. Ondertussen is al een bestelbus met kachels en andere verwarmingsapparatuur vanuit Helmond onderweg naar Turkije.

"Wij zijn maandag meteen in actie gekomen."

"Wij zijn maandag meteen in actie gekomen", vertelt de 38-jarige ondernemer: "Dit gaat ook zeker naar de mensen toe die het nodig hebben. Wij hebben contact opgenomen met de hulporganisaties in Turkije en het vervoer is al geregeld." De telefoon van Gohkan stond bijna niet meer stil na een oproep op Facebook: "Veel vrienden en Turkse mensen reageren, maar ook Nederlanders. Ik ben ze daar super dankbaar voor, dit overtreft alle verwachtingen."

Gohkan laadt hulpgoederen uit (Foto: René van Hoof)

De ramp in Turkije raakt Gohkan persoonlijk: "Een nicht van mijn vrouw zit daar in het rampgebied. We hebben haar nog niet kunnen bereiken. We weten dat de hulptroepen hard bezig zijn, maar ze kunnen niet iedereen bereiken. Tja, we wachten nog steeds op nieuws."

"Het voelt ook een beetje dubbel, want wij hebben het hier zo goed."

Veel vrijwilligers en mensen die spullen brengen, hebben kennissen, vrienden of familie in het rampgebied. Zoals Fatima uit Helmond. Zij staat een hele partij gloednieuwe schoenen te sorteren die net zijn afgeleverd namens een schoenenwinkel. "Mijn nicht woont sinds maandag met haar gezin, vijf mensen in totaal, in haar auto. Ze heeft er ook de nacht in doorgebracht. Hun huis staat er nog maar het is veel te gevaarlijk om naar binnen te gaan. Veel mensen proberen het gebied uit te komen maar de wegen zijn overbelast. Dus ze kunnen geen kant uit. Het is fijn dat ik hier een handje kan helpen. Het voelt ook een beetje dubbel, want wij hebben het hier zo goed."

Vrijwilliger Fatima (links) sorteert schoenen uit met een vriendin