Brabant komt in actie voor aardbevingsslachtoffers: hier kun jij meehelpen

Brabant komt in actie na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. Op meerdere plekken worden spullen als kleren, dekens en babyspullen ingezameld. Wil je ook helpen? Je kunt je aansluiten bij de volgende acties.

Beek en Donk: Diana Veldpaus zamelt kleding en warme dekens. Je kunt contact met haar opnemen via 06-51603844 of de spullen afgeven bij Smalleweg 31 in Beek en Donk.

Waalwijk/Den Bosch: Bij afbouwmaterialen specialist SIG zamelt medewerker Ali Karakurt spullen in voor zijn thuisland Turkije. Hij zoekt onder andere kleding, schoenen, toiletartikelen, babyvoeding, luiers en beddengoed. De spullen kunnen afgegeven worden aan de Industrieweg 17 in Waalwijk en Het Strerrenbeeld 52 in Den Bosch.

Eindhoven: De Fatih-moskee (Willemstraat 67) zamelt geld in om hulpgoederen van te kopen. Denk aan winterkleding, tenten, bedden, powerbanks, houdbaar voedsel, hygiëneproducten voor dames en luiers.

Eindhoven: Bij café Anadolu in Eindhoven (Boschdijk 329) zamelen ze hulpgoederen in. Tot dinsdagmiddag 18.00 uur kun je hier terecht. Dan gaat de lading via Den Haag naar Turkije.

Helmond: De Turkse ondernemer Gohkan Denizoglo van Opmaatveranda startte een inzamelactie. Hulpgoederen zijn welkom aan de Vossembeend 1.

Oss: Aan het Hunnepad 6 kunnen bij Gülsen tussen 16.30u en 19.30u hulpgoederen wordt afgeleverd.

Tilburg: Bij Balans Gym in Tilburg (Wandelboslaan 1) kun je terecht met onder andere winterkleding en dekens.

Zevenbergen: Je kunt de komende avonden tussen 18.00 en 20.00 uur hulpgoederen inleveren bij de Stichting Turken Zevenbergen (Lindonk 47).

Ken jij nog andere hulpacties voor de slachtoffers in Turkije en Syrië? Laat het ons weten via [email protected]brabant.nl of meld het op onze speciale Facebookpagina.