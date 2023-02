Twee vrachtwagens vol hulpgoederen zijn al in Turkije, nu nog 9000 heaters

Engin eerder deze week met hulpgoederen bij het transportbedrijf (privéfoto). Enzin als bedrijfsadviseur voor IT zaken (foto: privécollectie) De eerste hulpgoederen arriveren in bij het garagebedrijf van Enzins vader (foto: privécollectie) En stapel hulpgoederen groeide snel (foto: privécollectie) En nog meer spullen (foto;privécollectie) Het grote sorteerwerk is begonnen (foto: privécollectie) Volgende Vorige 1/6 Engin eerder deze week met hulpgoederen bij het transportbedrijf (privéfoto).

Al twee vrachtwagens vol hulpgoederen heeft Tilburger Engin Yildirim in Turkije staan. Sinds deze IT-manager maandagmorgen hoorde van de rampspoed die Turkije en Syrië getroffen heeft, maakt zijn hulpverlenershart overuren. "Binnen twee dagen heb ik samen met vrienden de spullen ingezameld, alles gesorteerd en een transportbedrijf geregeld. Dit smaakte naar meer, maar nu loopt de Tilburger tegen wat grenzen aan.

Dat Engin een goed netwerk heeft en goed kan regelen bewijzen de twee vrachtwagens vol kleding, dekbedden, pampers, matrassen en andere spullen die al dankzij deze Tilburger in Turkije zijn aangekomen. Nu wil hij 9000 elektrische heaters die kant op krijgen. Hij heeft al een overeenkomst met een ondernemer gesloten voor een schappelijke prijs. Waar je in de winkel 39 euro betaalt, betaalt Engin 15,50 per stuk. In totaal kost dat een dikke 134.000. Transport en vervoer is geregeld, maar nu het geld nog. Argwaan steekt nu de kop op.

"Nu het om geld gaat, merk ik dat er meer wantrouwen is en dat snap ik."

"Vanuit de Turkse gemeenschap krijg ik veel steun", vertelt Engin. "Ik heb ook een doneeractie gestart en daar worden soms forse bedragen op gestort. Toch merk ik dat er achterdocht is, want wie zegt dat ik geen oplichter ben? Ik snap die kritische houding. Ik heb bij verschillende instanties, waaronder Giro555, contactgegevens achtergelaten van de ondernemer in heaters. Zodat ook zij gebruik kunnen maken van de deal die ik gesloten heb. Ik hoef namelijk niet per se zelf die verwarmers te kopen, als iemand ze maar koopt en naar Turkije brengt." Die grote hulporganisaties blijken dan vooral zaken te willen doen met gevestigde namen. "Ik snap die voorzorg", zegt de Tilburger. "Iedere seconde telt en dan is het frustrerend dat alles via de geijkte paden moet verlopen. Ik ben slechts een betrokken Tilburger die wil helpen en heb geen groot bedrijf achter me staan." In het dagelijks leven adviseert Engin bedrijven hoe om te gaan met data. Dat verklaart meteen zijn grote netwerk in het bedrijfsleven waardoor hij al veel voor elkaar heeft gekregen.

"Vrijwilligers blijven zich maar aanmelden, maar nu is er vooral geld nodig."