Na 40 jaar cel en tbs kan Henk nog steeds zijn handen niet thuishouden

De langstzittende tbs'er van Brabant komt voorlopig nog niet vrij. Na celstraffen en vele jaren behandeling in allerlei klinieken leek hij 'genezen'. Maar de 70-jarige Henk uit Breda kon zijn handen niet thuis houden: na wat biertjes betastte hij de buurvrouw. Zijn geplande vrijlating werd daardoor onmogelijk. De rechtbank zette er een dikke streep door.

Het gebeurde tijdens oud en nieuw. Samen met de buurvrouw zat hij gezellig op de bank, drankje er bij. Terwijl Henk had beloofd om nooit meer te drinken. Hij steekt vier vingers op naar de rechters: "Vier pilsjes. En ik heb haar een bord friet gegeven. Ze was aan het vertellen over dat ze verkracht is vroeger. Ik gaf haar een klopje op haar dijbeen."

Dat was ongewenst en dus aanranding. Een paar uur voor de rechtszaak heeft de buurvrouw aangifte gedaan zegt de rechtbankvoorzitter. "Nou lekker dan", zegt Henk. Maar hij snapt zelf ook wel dat het niet kon. "Verschrikkelijk dom, ik voel m'n eigen zo klein", zegt Henk dinsdag in de rechtbank van Breda.

Verkrachting

In 1983 werd hij voor het eerst veroordeeld voor een zedenmisdrijf, details zijn niet bekend. Na zijn celstraf kreeg hij tbs, of tbr zoals dat toen nog heette. Na een paar jaar behandeling en begeleiding kwam hij weer vrij, voor even dan.

Want in 1987 ging het weer mis. Hij woonde in het centrum van Breda. Op een avond in het voorjaar bezocht hij een seksclub aan de Haagdijk. Daarna pakte hij een taxi naar de Bonairestraat. Hij wist dat daar een meisje alleen woonde. Gewapend met een aardappelschilmesje drong hij haar huis binnen.

Ze gilde van angst. Hij kneep haar keel dicht, zwaaide met zijn mesje en probeerde haar te verkrachten. Maar het lukte hem niet om voldoende opgewonden te raken.

36 jaar tbs

Henk werd gepakt. Hij kreeg drie jaar celstraf en daarna begon de tbs-behandeling. Die duurt nu al 36 jaar. Henk woont buiten Brabant met beperkte vrijheden en toezicht. Hij is inmiddels 70 jaar. Heeft grijs haar en een bril.

De laatste jaren ging het best goed. Een behandelaar noemde hem zelfs een 'succesnummer'. Henk sprak op een tussentijdse zitting in 2019 over de schaamte die hij voelde voor de misdrijven die hij pleegde. Over zijn tbs zei hij: "Het moet een keer ophouden."

Het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank waren het tot voor kort met hem eens. Maar er is wat veranderd. "Het is toch te snel gegaan, we hebben dingen gemist", zegt zijn begeleidster van de reclassering.

Pingpongbal

Vanwege de aangifte van de buurvrouw, wil het Openbaar Ministerie zijn tbs verlengen met de maximale twee jaar. "Erg blij ben ik er niet mee", zegt Henk. "Ik voel me een beetje een pingpongbal. En dat allemaal door die vier pilskes."

Zijn advocaat Ytsma is verbijsterd over zijn gedrag. "Hij was op de valreep, het is echt sneu. Ongelofelijk dom ook." De advocaat vraagt om een verlenging van een jaar en grondig onderzoek naar wat er mis ging.

De drie rechters beslissen meteen. "De stoornis is er nog. De kans op herhaling is hoger", zegt de voorzitter. De rechters leggen Henk twee jaar extra tbs op. In 2025 moet hij zich weer melden in de rechtbank.