Twist over kiosk in een modern jasje (of niet) is eindelijk beslist

De kiosk op de Markt heeft lange tijd de gemoederen in Sint-Oedenrode verhit. Moest de oude nostalgische versie plaats maken voor een moderne nieuwe? Na een lange reeks inspraakrondes, discussies en een handtekeningenactie zijn de inwoners er nu uit.

Het begon allemaal met het parkeren in het centrum. De Markt stond vooral vol met auto's en dat moest minder worden. Het plein was tegelijkertijd ook toe aan een stevige opknapbeurt. Tijd dus om het centrum op de schop te nemen en daarbij werd de kiosk een van de hete hangijzers. In het midden van het plein, springt hij al meer dan zeventig jaar in het oog.

Uit een eerdere enquête bleek al dat de Rooienaren willen dat er een kiosk blijft. Vraag was alleen of dat de huidige moest zijn of een nieuwe moderne versie.

Handtekeningenactie

Tijdens de eerste inspraakronde werd gekozen voor een nieuwe moderne kiosk. Maar daar was veel kritiek op want er was geen mogelijkheid om voor de oude kiosk te stemmen. Dus kwam een handtekeningenactie op gang om ook te kunnen kiezen voor het behoud van de oude kiosk. Bijna 3000 mensen steunden de petitie.

Daarna volgde inspraakronde nummer twee. Drie avonden lang mochten Rooienaren stemmen op ontwerpen voor een nieuwe kiosk. Of kiezen voor het laten staan van de oude kiosk. Na de telling bleek dat 1200 mensen de voorkeur gaven aan de oude kiosk. En dus krijgt Sint Oedenrode een opgeknapte Markt én blijft, na veel discussie en inspraak, de kiosk zoals die nu is. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad besloten.

Toegankelijkheid

"Het college respecteert deze uitslag en geeft daar uitvoering aan", zegt wethouder Jan van Burgesteden. "Het resultaat is nu dat de huidige kiosk blijft staan en dat er niets aan gewijzigd wordt, ondanks dat het niet voldoet aan voorwaarden zoals toegankelijkheid voor eenieder en functionaliteit. Blijkbaar vinden de Rooise inwoners die aspecten toch minder belangrijk dan tijdens de inspraakrondes naar voren kwam.”

