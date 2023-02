Carnavalsprinsen draaien warm met Sleuteldragersborrel

Talloze prinsen Carnaval zochten elkaar dinsdagavond op in het provinciehuis in Den Bosch voor een feestelijk onderonsje. Ze kwamen op uitnodiging van Commissaris van de Koning Ida Adema naar de Sleuteldragersborrel, als opwarmertje voor het echte carnavalsfeest.

"Ik vind het geweldig dat ik zoveel Brabantse prinsen mag ontvangen, zij vormen zometeen het gezag in onze provincie", zei Adema. "Het is mooi om te zien dat carnaval zo ontzettend leeft hier."

Het was de twaalfde keer dat de Sleuteldragersborrel werd gehouden. Met een schrobbelaer werd geproost op het feest der feesten. Ina Adema is uitgeroepen tot beschermvrouwe van de Brabantse carnavalsfederatie, en daarmee van het hele carnaval in Brabant.

Prins Arie d'n Urste van Kielegat (Breda) was ook van de partij. "Het kost veel leut om prins te zijn, en ook best wat geld", zei hij. "Je gaat overal mee naartoe en dan is het vooral de drankjes betalen." Per seizoen legt hij zo'n 250 bezoekjes af. "Ik heb geen vrije avond meer, hoor."

Dat beaamt ook de carnavalsprins van Schorsbos (Schijndel): "Ik ben sinds de elfde van de elfde bijna ieder weekend weg, maar het is wel heel leuk." De kosten, daar praat hij liever niet over. "Ik heb de rekening nog niet durven op te maken, en ik denk ook niet dat ik dat ga doen", zegt hij lachend.