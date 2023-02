Jesse (17) doodgereden op gevaarlijke rotonde: 'Trucker kende die plek'

Een 55-jarige vrachtwagenchauffeur uit Schijndel reed in oktober 2021 de 17-jarige Jesse dood op een gevaarlijke rotonde in Vught. Na de dood van de fietser is er een nieuw ontwerp gemaakt om de rotonde veiliger te maken. De officier van justitie rekent het de chauffeur zwaar aan dat hij de rotonde kende en vindt dat hij daarom extra voorzichtig had moeten zijn. Hij eist daarom een rijontzegging en de hoogste mogelijke taakstraf van 240 uur.

In de rechtszaal zitten de ouders, oma en drie zussen van de overleden Jesse. Voor hen zit de vrachtwagenchauffeur.

De nabestaanden vinden dat de verdachte beter had moeten opletten bij de rotonde. “Voor een beroepschauffeur die bekend is met de rotonde had dit nooit mogen gebeuren. In onze ogen heeft hij roekeloos gereden”, zegt de moeder van Jesse met tranen in haar ogen. “Ons leven is daardoor kapot.”

Over het hoofd gezien

Dinsdagmiddag 5 oktober 2021 ging het mis op de gevaarlijke rotonde van de Esscheweg en Vijverbosweg. De vrachtwagenchauffeur doet zijn verhaal: “Toen ik bij de rotonde kwam, ben ik gestopt want er kwamen twee fietsers aan."

Die fietsers waren Jesse en een vriend. De vriend van het slachtoffer reed rechtdoor de rotonde af. Jesse sloeg zelf linksaf op de rotonde.

"Toen ze voorbij waren, ben ik de rotonde op gereden. Daarbij heb ik Jesse over het hoofd gezien. Het was een kwestie van seconden", vertelt de chauffeur. “Ik heb me geconcentreerd op de rotonde. Ik reed in een hoog voertuig. Als iemand uit beeld is, is iemand uit beeld.”

'Had langzamer kunnen rijden'

De officier van justitie beseft dat het een lastige en onoverzichtelijke rotonde is. Maar dat wist de verdachte ook. “Hij kende de plek. Dit is een rotonde waar hij extra voorzichtig moet zijn”, zegt de officier.

Nadat de chauffeur was gestopt voor de twee fietsers, is hij de rotonde op gereden en weer afgeslagen met zo’n 15 tot 20 kilometer per uur. “De chauffeur had moeten beseffen dat hij de twee fietsers weer tegen zou kunnen komen op de rotonde”, zegt de officier. “Hij had langzamer kunnen rijden om beter te kijken.”

De officier vindt dat de chauffeur voorzichtiger had moeten zijn. Daarom eist hij de hoogst mogelijke taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van drie maanden, plus 9 maanden voorwaardelijk als hij opnieuw in de fout gaat.

Aanpassingen rotonde

Na de dood van Jesse is er een nieuw ontwerp gemaakt om de rotonde voor al het verkeer veiliger te maken. De rotonde staat namelijk als gevaarlijk bekend omdat er geregeld ongelukken gebeuren. In september vorig jaar raakte er nog een fietsster zwaargewond toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. De voorbereidingen, zoals het verplaatsen van kabels en leidingen, bomen en riolering, zijn al begonnen.

De boom met herinneringen aan Jesse moet ook verdwijnen. De nabestaanden hadden dat liever niet. Maar ze willen wel dat er alles aan wordt gedaan om nieuwe ongevallen te voorkomen op deze kruising. De vernieuwde rotonde moet vóór april helemaal klaar zijn.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

