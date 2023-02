MH17-nabestaanden teleurgesteld dat onderzoek vliegramp wordt stilgelegd

Teleurstelling overheerst bij de Brabantse nabestaanden van Vlucht MH17 na het besluit om het onderzoek stil te leggen. Het internationale onderzoeksteam JIT kan geen nieuwe verdachten vervolgen vanwege gebrek aan bewijs of immuniteit. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Russische president Vladimir Poetin betrokken was, maar hij kan niet worden vervolgd.

De nabestaanden werden woensdagochtend als eersten geïnformeerd over het besluit van het Joint Investigation Team (JIT). Hoewel het onderzoeksteam wel meer informatie boven tafel heeft gehaald, is het te weinig om nieuwe verdachten te kunnen berechten in Nederland.

Ook de rol van Poetin is duidelijker geworden, maar hij kan op dit moment niet vervolgd worden volgens het Nederlands recht omdat hij staatshoofd is.