Poetin mogelijk betrokken bij neerhalen MH17, maar kan niet worden vervolgd

Het onderzoek naar wie er betrokken is geweest bij het neerhalen van vlucht MH17, is stilgelegd omdat er geen nieuwe verdachten zijn die kunnen vervolgd. Wel zijn er aanwijzingen dat Poetin betrokken was. Hij zou hebben geweten van het transport van de BUK-installatie waarmee het toestel werd neergeschoten, maar kan als zittend staatshoofd niet worden berecht.

Dat hebben meerdere nabestaanden die eerder werden ingelicht, laten weten aan Omroep Brabant, nadat zij woensdagochtend als eersten zijn bijgepraat over het lopende onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT).. Afgeluisterd telefoongesprek

Vlucht MH17 werd bijna negen jaar geleden, op 17 juli 2014, neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren 50 Brabanders. Hoewel het onderzoeksteam wel meer informatie boven tafel heeft gehaald, is het te weinig om nieuwe verdachten te kunnen berechten in Nederland. Uit een afgeluisterd telefoongesprek dat de Russische president Poetin betrokken was. Hij zou geweten hebben van het transport van de BUK-installatie, waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten. Het is in Nederland niet mogelijk om een nog zittend staatshoofd te vervolgen. Levenslange celstraffen

November vorig jaar werden drie mannen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne, tot levenslange celstraffen veroordeeld. Volgens de rechtbank zijn zij schuldig aan de dood van de 298 inzittenden van het vliegtuig. Eén verdachte werd vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging niet in beroep tegen die uitspraak. De veroordeelden de Russische rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en de Oekraïense commandant Leonid Chartsjenko. Zij waren verantwoordelijk voor het transport van de BUK-raketinstallatie, waarmee vlucht MH17 werd neergehaald. De kans dat zij ooit achter tralies zullen verdwijnen, is niet groot. Rusland weigert de drie mannen uit te leveren.