Geen hoger beroep in MH17-proces: 'We kunnen het eindelijk afsluiten'

Één verdachte in het MH17-proces is definitief vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen die uitspraak. Drie andere mannen die verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van vlucht MH17, kregen levenslang. "Eindelijk rust", vertelt nabestaande Jeanne Hornikx uit Goirle.

Volgens het OM zou een hoger beroep voor de nabestaanden een grote belasting betekenen, omdat zij dan nog langer in onzekerheid blijven over de uitkomst van de strafzaak. Deze uitspraak biedt de nabestaanden volgens het OM over een aantal belangrijke onderwerpen zekerheid. Het besluit van het OM zorgt opnieuw voor een zucht van verlichting bij de Brabantse nabestaanden. “Ik heb hier vrede mee", vertelt Joyce de Roo uit Helmond. Ze verloor haar vader Joop. "Ik ben opgelucht dat we twee weken geleden erkenning hebben gekregen. Voor mij is het nu klaar, nu kan ik het eindelijk afsluiten.” De rechtbank op Schiphol besloot twee weken geleden dat de drie mannen, twee Russen en een Oekraïner, schuldig zijn aan de dood van de 298 inzittenden van het vliegtuig. Onder hen waren 50 Brabanders. De veroordeelden zijn rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en commandant Leonid Chartsjenko (Oekraïens). Het drietal was betrokken bij het verplaatsen en gebruiken van de BUK-raket, die het vliegtuig op 17 juli 2014 uit de lucht schoot.

“Ik heb hier vrede mee."

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines was onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur, Maleisië. Drie uur na vertrek werd het toestel boven Oost-Oekraïne in bezet gebied neergehaald. Ook voor Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle waren het weer spannende weken. Zij verloren hun dochter Astrid en schoonzoon Bart Lambregts en kunnen het verlies nu een plekje geven. “Wij zijn tevreden met de uitspraak die er nu ligt, maar het lost niks op. Wij zijn onze dochter kwijt. Maar nu de uitspraak definitief is, is dit proces klaar. Nu hebben wij rust.”

"Het recht heeft eindelijk gezegevierd.”

Anton Kotte uit Eindhoven kan verder met deze uitspraak. Hij moet zijn zoon Oscar, zijn schoondochter Miranda en zijn kleinzoon Remco missen sinds de ramp. "De zaak is afgesloten. We hebben nu een piketpaal die we kunnen vastgrijpen. Het recht heeft eindelijk gezegevierd.” Hij hield met zijn Stichting Vliegramp MH17 afgelopen weekend nog een peiling onder 120 nabestaanden. "Slechts één persoon was voor een hoger beroep. De anderen waren tegen. We hebben het OM gevraagd rekening te houden met het gevoel van de nabestaanden."

"Als de vrijgesproken verdachte opgepakt had kunnen worden, dan was het misschien een ander verhaal geweest.”