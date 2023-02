4200 nieuwe donoren na oproep Slegers: 'Ik ga met voldoening die kist in'

De hartverscheurende oproep van de ongeneeslijk zieke PSV-perschef Thijs Slegers heeft tot nu toe ruim 4200 nieuwe aanmeldingen opgeleverd van mensen die stamceldonor willen worden. Slegers maakte vorige week bekend dat de artsen hem niet meer kunnen helpen en dat hij niet meer beter wordt. In Jinek vertelde hij woensdagavond openhartig over hoe het met hem gaat. "Ik heb vaak gedacht dat mijn tranen op waren, maar dat is niet zo."

Hoewel de 46-jarige Slegers eerder een geslaagde stamceltransplantatie onderging, zullen de naweeën daarvan hem fataal worden. "Ik ga mijn ziekte niet overleven, de bijwerkingen gaan me uiteindelijk nekken", zei hij in Jinek. "Het kan weken duren, of maanden. De artsen hebben geen glazen bol, ik leef van dag tot dag."

"Mijn dochter kwam in het zwart gekleed naar beneden, dan breekt je hart."

Met twee jonge kinderen is het zwaar voor Slegers, het besef dat hij ze niet op zal zien groeien. "Ik heb vaak gedacht dat mijn tranen op waren, maar dat is niet zo. We zaten hier laatst met de kinderen aan de keukentafel te praten over hoe we mijn uitvaart organiseren. En pas geleden kwam mijn dochter in het zwart gekleed naar beneden, voor mijn begrafenis. Dan breekt je hart." Donoren kunnen er niet genoeg zijn, benadrukt hij. "Er zijn veel mensen die dit lot treft. Mijn noodlot hoeft niet iemand anders zijn noodlot te zijn." "Ik vind dat als je de kans hebt om iets voor een ander te doen, dan moet je dat gewoon doen. Als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan ga ik met een enorme voldoening die kist in."