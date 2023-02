Tanja speurt mee in moordzaak Marja Nijholt: '7 dagen per week mee bezig'

De moord op Marja Nijholt in 2013 houdt tot de dag van vandaag veel mensen bezig. Deze vrouw uit Enschede werd op nieuwjaarsdag dood gevonden op een oprit in Oss en het is nooit duidelijk geworden wie dit op zijn geweten heeft. Een onderzoekscollectief van gewone burgers heeft zich onder de naam bureau Dupin in de zaak vastgebeten. Een van hen is Tanja Saelmans (58) uit Oss: “Ik ben er 24 uur per dag, 7 dagen per week mee bezig.”

Tanja is een van de hoofdpersonen in de serie die Videoland maakte over Bureau Dupin. “Ik hoorde in coronatijd van dit initiatief en heb me aangemeld”, vertelt Tanja. “Ik hou van true crime. Ik lees veel en bovendien was ’t hier in Oss gebeurd, zo ongeveer bij mij om de hoek. Goh, dacht ik, misschien kan ik m’n steentje bijdragen.” Tanja werd meteen gegrepen toen ze zich in de zaak verdiepte. “Het ging helemaal los online waar iedereen zijn ideeën op een digitaal prikbord kan plaatsen en via kanalen kan chatten en bellen. Ik had helemaal geen overzicht en ben maar begonnen om de boel te ordenen. Toen kreeg ik een mailtje of ik dat wilde blijven doen als moderator. En toen ging de trein rijden en die is niet meer gestopt. Ik heb al duizenden uren in deze zaak gestoken.”

Marja Nijholt nam op 31 december 2012 de trein naar Oss. (Foto: Videoland)

Tanja is 24/7 met de zaak bezig. De hele dag klinken er geluiden uit haar telefoon. “Overal kan ik zien wat er gebeurt: op mijn telefoon, op mijn laptop en op mijn computer. Als ik opsta heb ik al een hoop berichten en dat gaat de hele dag door. Als ik sta te koken, dan kijk ik ondertussen even naar het laatste nieuws. Nu de serie over Bureau Dupin op Videoland is te zien, is het nog veel drukker. We hebben enorm veel nieuwe aanmeldingen van mensen die ook mee willen helpen. We zitten nu al aan de 2000 en die moeten ook allemaal worden verwerkt.” De meeste ‘collega’s’ heeft Tanja nog nog nooit ontmoet. Al deze mensen zoeken naar het verhaal achter de moord en delen hun kennis onine. Nu al twee jaar lang.

"Ik heb Marja nooit gekend, maar ik weet inmiddels heel veel van haar.”

Marja Nijholt werd op 1 januari 2013 dood gevonden op een oprit aan de Berghemseweg in Oss. In de vierdelige serie op Videoland is te zien dat zij vanuit haar woonplaats Enschede via het Duitse Gronau in Oss belandde. Ze wilde langs bij een bekende, maar die had geen tijd voor haar en zo zwierf ze op oudjaarsdag met een rolkoffer door Oss. De vrouw leek verward en dacht dat ze werd achtervolgd. Her en der klampte ze in Oss mensen aan om te mogen bellen. Ze is op veel plekken gezien, zoals cafetaria De Oostwal, café ’t Libre en bij een Tango tankstation. Maar er zijn ook veel uren waarvan helemaal geen beeld is. Haar fiets is ze ergens kwijtgeraakt, net als haar koffer die op ruim honderd meter lag van de plaats waar ze dood werd gevonden. Waarom zwierf deze vrouw tijdens de nieuwjaarsnacht door Oss? En waarom raakte ze eerst haar fiets en vervolgens haar koffer kwijt voor ze ’s morgens dood werd gevonden met een open rugzak?

Marja werd gevonden op de oprit in Oss.

Tanja heeft de route van Marja door Oss, voor zover die bekend is, daarom ook gelopen. Samen met een aantal andere onderzoekers. “Dat was heel confronterend. Het onderzoek begint heel abstract, met data. Maar als je dan op de plekken komt waar Marja ook is geweest, komt het heel dichtbij. Het was donker en koud. Je beleeft precies wat Marja ook heeft gevoeld en hoe lang ze heeft rondgezworven. Je kunt je daardoor in haar verplaatsen. Het gekke is dat ik Marja nooit heb gekend, maar ik weet inmiddels heel veel van haar.”

Tanja liep met drie andere leden van Bureau Dupin de route die Marja Nijholt aflegde. (Foto: Videoland)

Tanja wil de mensen die meedoen aan Bureau Dupin geen rechercheurs noemen. “Dat zijn we niet. We zoeken uit wat het verhaal is via allerlei open bronnen. We krijgen ook informatie van de politie, maar lang niet alles. Daarom zijn we ook zo blij dat zich nu vier getuigen hebben gemeld. De politie heeft nooit getuigenverklaringen willen delen. Nu kunnen wij zelf met hun verhalen onze tijdlijn nog beter maken. Hopelijk melden zich nog meer mensen die Marja toen ergens op oudjaarsdag of nieuwjaarsdag in Oss zijn tegengekomen.”

"Dit is een heel boeiend experiment."