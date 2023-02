Bouwplannen voor kasteel Gemert flink gewijzigd na protesten

Er komen minder woningen en parkeerplaatsen rondom het kasteel in Gemert. Dat heeft eigenaar Bas van de Laar donderdag bekendgemaakt. Hij wil appartementen, restaurants, een vijfsterrenhotel, een wellnesscenter en een mooi 'romantisch' wandelpark, maar zegt dat de opbrengst van woningbouw nodig is om de plannen te kunnen uitvoeren.

Volgens Van de Laar had hij de woningbouw nodig om de opbrengsten daarvan in het kasteel te kunnen steken. Maar tegenstanders waren bang dat de woningen de groene omgeving van het kasteel zouden aantasten. Ook de plannen om parkeerplaatsen aan te leggen op de landerijen waren een doorn in het oog van sommige Gemertenaren.

Het kasteel met zijn groene omgeving wordt gekoesterd door de inwoners van Gemert. Iedereen is het erover eens dat het opnieuw ontwikkeld moet worden. De plannen van Van de Laar worden al jaren door sommige inwoners met argusogen gevolgd. Met name de woningbouw en de aanleg van parkeerplaatsen buiten het kasteel.

Kasteeleigenaar Bas van de Laar loopt over van de plannen voor het kasteel in Gemert. Het kasteel, waarvan het oudste deel uit de veertiende eeuw stamt, stond al tien jaar leeg, totdat Van de Laar het op zich nam om het te ontwikkelen, maar zijn eerste plannen leidden tot protesten.

Van de Laar is nu van plan om op andere plekken de huizen te gaan ontwikkelen. Daarover zijn de onderhandelingen al begonnen. Welke plekken in Gemert dat zijn, wil Van de Laar niet zeggen.

Het eindontwerp is donderdagmiddag in ontvangst genomen door de wethouder, die aangaf het te gaan bestuderen en te kijken of het 'binnen alle kaders past'. De gemeenteraad wordt donderdagavond bijgepraat.

Volgens het nieuwe plan wordt nu een echte groene omgeving gemaakt rond het kasteel. "We gaan het park elke dag openstellen", zegt Van de Laar. "Het groen wordt wel uitgedund. We willen er een mooi romantisch wandelpark van maken, met goede zichtlijnen op het kasteel."

De bedoeling is dat het kasteel een open uitstraling krijgt voor iedereen, dus niet alleen de happy few die zich het hotel, dat de naam Hilton gaat dragen, kunnen veroorloven. Van de Laar hoopt ook dat het kasteel in Gemert het eerste kasteel van Nederland wordt dat helemaal in zijn eigen energiebehoefte voorziet.

