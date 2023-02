Jongen (17) dreigt leerlingen dood te schieten: 50 uur taakstraf

Een 17-jarige jongen uit Oirschot heeft een taakstraf van vijftig uur gekregen omdat hij een dreigmail naar scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven heeft gestuurd. Hij stuurde een foto van een vuurwapen en zei dat hij alle ontvangers van de mail dood zou schieten. Waarom hij de dreigmail verstuurde is niet bekend. Hij zit zelf niet op de school.

De jongen moest donderdag voor de rechter verschijnen en bekende alles. Hij zei ook dat hij spijt had.

Leerlingen van de scholengemeenschap in Bilthoven kregen dinsdagavond 31 mei de dreigmail. Hierin stond volgens de politie een 'heftig dreigement'. Het zou gaan om een foto van een vuurwapen en het bericht dat alle ontvangers van de mail dood zouden worden geschoten. Deze mail werd op social media gedeeld.

De school sloot een paar dagen lang haar deuren, op advies van het OM, de politie en de gemeente. De politie is meteen een onderzoek gestart om te achterhalen waar de mail vandaan kwam. Daarin kwam de 17-jarige jongen uit Oirschot naar voren. Hij werd 4 juni aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De jongen leek niet van plan te zijn om zijn dreigementen ook echt uit te voeren.

Door de aanhouding was er geen dreiging meer voor de school. De lessen konden daarom op 7 juni weer worden hervat. De rector van de school benadrukte na de aanhouding tegen RTV Utrecht dat de jongen niets met de school te maken had. De relatie tussen de jongen en de school is nog niet bekend.