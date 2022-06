Jongen (17) die dreigde leerlingen te doden, had niets met school te maken

De jongen uit Oirschot die zaterdag werd aangehouden omdat hij volgens de politie leerlingen van een school in Bilthoven een heftige dreigmail zou hebben gestuurd, had niets met die school te maken. Rector Jeroen Croes van deze school, De Werkplaats Kindergemeenschap, heeft dit gezegd tegen RTV Utrecht. De 17-jarige verdachte zit nog vast.

De relatie tussen de jongen uit Oirschot en de school is onderwerp van onderzoek, zo laat de politie weten. Mogelijk wordt later deze dinsdag meer bekend wanneer het Openbaar Ministerie (OM) een besluit heeft genomen om de jongen voor te geleiden.

'Heel erg opgelucht'

"We zijn vooral heel erg opgelucht dat er een verdachte opgepakt is ergens anders in het land, die niks met onze school te maken heeft", zegt Croes tegen de regionale omroep voor de provincie Utrecht. "Maar goed, elders in het land zit wel een jongen die dit op zijn geweten heeft. Die zal daar nog wat uitleg voor moeten geven."

De rector wil benadrukken dat niemand van De Werkplaats iets te maken heeft gehad met de dreigmail. "Het blijkt dat hij de hand heeft weten te leggen op de besturing van de laptop van een van onze kinderen, een hele serieuze hack. Die jongen is écht onschuldig. Ik wil niet dat mensen het idee hebben dat er toch wat aan de hand was bij hem."

Jongen wordt mogelijk voorgeleid

Leerlingen van De Werkplaats kregen vorige week dinsdagavond een mail, waarin ook een foto van een vuurwapen stond. De afzender beweerde dat hij alle ontvangers op 2 juli zou doodschieten. Op advies van het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente De Bilt, waar Bilthoven onder valt, bleef de school voor middelbaar onderwijs donderdag en vrijdag dicht.

Afgelopen zondag werd de arrestatie bekend gemaakt. De politie vermeldde hierbij ook dat uit niets was gebleken dat de verdachte echt van plan was om zijn dreigementen uit te voeren.

Door de aanhouding is er volgens de politie geen dreiging meer voor de scholengemeenschap. Daarom zijn de lessen op de school in Bilthoven deze ochtend hervat. Om de leerlingen op te vrolijken, stond er een draaiorgel bij het schoolgebouw.

