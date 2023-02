112-nieuws: inbrekers zetten gaskraan open • zoektocht naar kind in Breda

17.45

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat werd vanmiddag verrast door een vrachtwagen, die onbeheerd was achtergelaten op de pechstrook langs de N2 bij Veldhoven. De bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen. De truck zal na de avondspits worden afgevoerd, zo was de bedoeling, meldde Rijkswaterstaat even na vijven.

Ruim een half uur later werd bekend dat de vrachtwagen de plek had verlaten. Waarschijnlijk was er dus geen sprake van pech en had de bestuurder een andere reden om zijn voertuig achter te laten. Hij kan wel op een boete rekenen, want de weginspecteur heeft proces-verbaal opgemaakt.