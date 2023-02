Rick zag Avatar geen 50 maar nu al 100 keer: 'Verzadiging ligt op de loer'

Tilburger Rick Pratjé (59) heeft opnieuw een record gevestigd. Nadat hij vijftig keer de bioscoopfilm Avatar: The Way of Water bezocht, plakte hij er nog eens ruim vijftig bezoekjes aan vast. Vrijdag wordt hij gehuldigd voor de prestatie. Zelf kan hij het nog niet goed bevatten: “Het is wel 320 uur. Maar elke keer bekijk ik de film met passie, van het begin tot het einde. Ik ben nog nooit in slaap gevallen.”

Kijkers worden in de film ondergedompeld in kleurrijke oceanen van de planeet Pandora, fans moesten veertien jaar op de film wachten. “Als ik over Avatar praat, leef ik al in het beeld. Het is echt een beleving, dan kom ik tot rust. Maar de film bevat ook boodschappen, het is niet alleen maar fantasy.”

Het is de duurste film ooit gemaakt met een speeltijd van maar liefst 192 minuten. Al ruim honderd keer genoot Pratjé van de bioscoopfilm. Het zijn de details die hem fascineren, hij ziet bij ieder bioscoopbezoek weer nieuwe dingen. “Gisteren was ik er nog, puur voor de details. Ik vind ‘m zo mooi.”

In januari ontving Pratjé al een oorkonde omdat hij de film precies 56 keer bezocht. “Dat het zo uit de klauwen is gelopen, komt omdat ze me bij Pathé hebben uitgedaagd. Maar ik ben er trots op, dit is niet te evenaren.” Na zijn eerste prestatie is hij overladen met verzoeken voor interviews, hij wordt sindsdien in winkels aangesproken. “Ik begon als bekende Tilburger, maar nu ben ik een bekende Nederlander.”

De Tilburger werkt in het dagelijks leven in ploegendienst in de logistiek. De afgelopen maand ging hij bijna dagelijks naar de bioscoop. Soms zelfs twee keer per dag en soms sloeg hij weer een aantal dagen over. Het is maar net wat zijn agenda toeliet.

“Het is een hobby, puur een zen-moment om na werktijd een bioscoopje te pikken. Ik vind dat gewoon kei leuk, in de bios is een andere beleving dan thuis.” De ene keer gaat hij met vrienden of familie, maar meestal alleen. En niet alleen in Tilburg, ook in andere steden, tot aan België toe.

Nu hij dit persoonlijke record achter zijn naam heeft, kan hij in principe stoppen met kijken. Maar kan hij de film wel missen? “Nou, op een gegeven moment heb je wel een punt van verzadiging bereikt. Dat zit er wel aan te komen. Maar als Avatar 3 uitkomt, dan tik ‘m ook aan."

Pratjé verwacht in ieder geval dat het nog niet klaar is voor hem. "Ik laat het nu op me afkomen en geniet ervan. Zo word je uiteindelijk bekend, dat is nooit de bedoeling geweest maar ik heb de smaak te pakken."