Autobranden in je gemeente maken verzekering tot tientallen euro's duurder

Auto-eigenaren die wonen in een gemeente waar veel autobranden zijn, voelen dat in hun portemonnee. Hun verzekeringspremie kan op jaarbasis tientallen euro's duurder uitvallen vergeleken met gemeenten waar weinig autobranden zijn.

200 euro Dat leverde grote verschillen op. Iemand in Oss die in een wijk woont waar een autobrand is geweest, betaalt bijna 200 euro per jaar meer voor zijn autoverzekering dan iemand in Chaam, waar de minste autobranden in Brabant zijn. Alle andere factoren, zoals schadevrije jaren en het type auto, zijn hetzelfde. Alleen de postcode verschilt.

In de gemeenten Oss, Eindhoven en Moerdijk waren de afgelopen vijf jaar de meeste autobranden per inwoner in Brabant. Bij de twee steden is dat ook terug te zien in de gemiddelde autoverzekeringspremie. Voor een steekproef vroegen we voor verschillende auto's via vergelijkingssite Independer voor 14 postcodes de goedkoopste verzekeringspremie op.

Tegelijkertijd is het opvallend dat binnen gemeenten zelf de verschillen ook groot kunnen zijn. In de Bossche wijk Hambaken betaal je aanzienlijk meer premie dan in de Muntel/Vliert. Het verschil kan tot ruim 165 euro per jaar oplopen. In de Eindhovense wijk Oude Gracht betaal je op de postcode 5631 GK elke maand 20 euro meer premie voor een Audi A6 Avant dan op de postcode 5631 KL. Opvallend, want er zit alleen een vijver tussen de twee postcodes.

Postcodegebied

Barbara van der Rest van het Verbond van Verzekeraars erkent dat er een verschil zit in de premies per plaats. "Bij autoverzekeringen wordt altijd met meerdere factoren rekening gehouden. Bijvoorbeeld waar iemand woont, wat iemands leeftijd is, hoe vaak iemand schade heeft gehad en de samenstelling van het gezin", vertelt Van der Rest.

Ze vertelt dat verzekeraars kijken naar bijvoorbeeld de plaats waar iemand woont of de postcode. "Als een verzekeraar de postcodegebieden gebruikt om de prijs van een verzekering vast te stellen, dan kan het zijn dat de grens zelfs door een straat heen loopt. Want een straat is vaak weer verdeeld over meerdere postcodegebieden. Dat betekent dat de premie niet wordt berekend voor een specifiek huis, maar het gemiddelde van de huizen in dat postcodegebied", zegt Van der Rest.

Concurrentie

Het verschil in prijzen heeft volgens Van der Rest ook te maken met concurrentie tussen verzekeraars. "Ze proberen een premie te berekenen die zo goed mogelijk past bij het risico dat wordt verzekerd. Op dat punt concurreren ze met elkaar en dat zorgt voor een divers en scherp geprijsd aanbod", vertelt Van der Rest.

"Naast bijvoorbeeld de regio en postcode zijn er ook andere factoren die meespelen in het risicoprofiel van de verzekeraar. Bijvoorbeeld of er alleen een verzekering wordt afgesloten voor wettelijke aansprakelijkheid of een allriskverzekering." Hoe groot de invloed van autobranden precies op de verzekeringspremie is, kan de woordvoerder niet zeggen. "Dat weten alleen de verzekeraars zelf, dat is concurrentiegevoelige informatie."

Veel factoren

Volgens Van der Rest zijn autobranden zeker van invloed op de maandelijkse premie, maar verre van allesbepalend. Zo speelt mee wat voor soort voertuig het is, de leeftijd en het aantal kilometers op de teller. "Maar als er in een postcodegebied veel aanrijdingen, autodiefstallen en - inbraken zijn of veel schades worden gereden, wordt dat ook meegenomen in de berekeningen."

