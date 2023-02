Zo groot is de kans dat jouw auto in vlammen opgaat: cijfers per gemeente

In de gemeente Oss waren de afgelopen vijf jaar de meeste autobranden per inwoner in Brabant. De kans dat een auto hier in de brand vliegt, is vier keer groter dan in Alphen-Chaam waar het risico op een autobrand het kleinste is. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

1. Oss

Het aantal autobranden per inwoner wisselt sterk per gemeente. Zo was in Oss gemiddeld één autobrand op elke 1696 inwoners, de afgelopen vijf jaar. Dat heeft grotendeels te maken met een pyromaan die daar actief was in 2018 en 2019. Een verdachte werd alleen nooit gepakt. In 2021 was er weer een pyromaan die ook enkele auto's in brak stak, daarvoor werd wel iemand opgepakt.

2. Eindhoven

Bij nummer twee, Eindhoven, lag het aantal autobranden iets lager, met één brand onder elke 1717 inwoners. In vijf jaar tijd rukte de Eindhovense brandweer 694 keer uit voor een autobrand, het hoogste aantal in Brabant.

3. Moerdijk

De gemeente Moerdijk bezet de derde plek en dat komt deels door de snelwegen A4, A16, A17 en A59 die door de gemeente lopen. Het wil nog wel eens voorkomen dat auto's door technische problemen vlam vatten daar.

4. en 5. Boxtel en Den Bosch

Opvallend is ook het hoge aantal autobranden in Boxtel. Per 1882 inwoners is er één uitruk voor een autobrand geweest. Dat Den Bosch hoog soort, komt deels doordat het een grote stad is, maar het laat bijvoorbeeld Helmond, Tilburg en Breda ruim achter zich met één autobrand per 1886 inwoners.

Lichte toename

Het aantal autobranden in Brabant neemt na een voorzichtige daling tijdens de coronapandemie weer toe. Brandweerkorpsen moesten zo'n duizend keer per jaar uitrukken om een voertuig te blussen. Dat blijkt uit cijfers van de drie veiligheidsregio's in onze provincie.

2018: 977 uitrukken

2019: 1115 uitrukken

2020: 1126 uitrukken

2021: 968 uitrukken

2022: 1082 uitrukken

Hoeveel auto's er precies in vlammen zijn opgegaan, is niet duidelijk. Het komt namelijk regelmatig voor dat bij één uitruk meerdere auto's in brand staan of beschadigd raken. Dat wordt niet per auto geregistreerd.

Klik op de kaart voor het aantal autobranden in jouw gemeente.