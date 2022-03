Weer 4 mannen opgepakt voor 14 autobranden rond jaarwisseling in Veen

Wederom heeft de politie vier verdachten opgepakt vanwege 14 autobranden rond de jaarwisseling in Veen. Dat brengt het totaal aantal aangehouden mensen in dit onderzoek op acht.

De vier mannen komen uit Altena en Vianen en worden verdacht iets te maken te hebben met de brandstichtingen. In de weken voor oud en nieuw gingen op het kruispunt van de Witboomstraat, Van der Loosstraat en Mussentiend 14 stookauto’s in vlammen op. De verdachten zijn na verhoor vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek.

Het in brand steken van oude auto's, vaak gevuld met allerlei brandbare materialen, is een populaire traditie in Veen. "Een jaarlijks terugkerend fenomeen dat gevaarlijke situaties voor omwonenden en omstanders oplevert", schrijft de politie.

Schade

"Hierbij wordt ook zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Omwonenden lopen schade op aan hun woningen en ondervinden veel overlast. Ook trekken de branden steeds vaker mensen van buiten Veen aan."

