Peter Gillis en Nicol gaan uit elkaar: ‘Heeft niks met rechtszaak te maken'

Vakantieparkenmagnaat Peter Gillis en zijn vriendin Nicol Kremers gaan uit elkaar. Dat hebben de twee in een gezamenlijke verklaring laten weten. "In goede harmonie is besloten dat het beter is om als maatjes verder te gaan", schrijft een woordvoerder van Peter en Nicol.

De relatie tussen de twee lag al langer onder een vergrootglas. Na een vermeende mishandeling besloot het Openbaar Ministerie (OM) Gillis te vervolgen. Volgens het OM werd Nicol door Peter mishandeld door haar aan de armen en haren te trekken, haar tegen een muur te duwen en een oorbel uit haar oor te trekken.

'Koek is op'

Volgens een woordvoerder van Gillis heeft de rechtszaak echter niets te maken met de breuk. "De koek is gewoon op, de liefde is voorbij. Maar ze blijven wel vrienden." Aanvankelijk ontkende Gillis de mishandeling, later gaf hij toch toe ‘dat er iets was gebeurd in de privésfeer’.

Buiten de verklaring willen Peter en Nicol niet verder reageren. "Beiden hebben tijd nodig om deze stap te verwerken en geven geen interviews of nader commentaar."

Tv-serie

Peter Gillis en Nicol werden bij het grote publiek vooral bekend door de tv-serie ‘Massa is Kassa’, waarin het wel en wee rondom de vakantieparkenfamilie wordt gevolgd.

In de afgelopen negen seizoenen was Nicol veelvuldig te zien, maar in het tiende seizoen zal ze geen deel meer uitmaken van de vaste cast.