Man en vrouw uit Oss aangehouden voor betrokkenheid bij schietpartij

Een man (40) en een vrouw (36) uit Oss worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij aan de Thorbeckestraat in Oss, dat meldt de politie. Zaterdagmiddag meldde een man met een schotwond zich bij de huisartsenpost, waarna de politie twee helikopters heeft ingezet om de daders te vinden. Ook deed ze een inval bij een woonwagenkamp aan de Wagendrager in Oss.

Waar de twee verdachten uiteindelijk zijn aangehouden, wordt door de politie niet vermeld. De recherche is nog bezig met onderzoek.

Rond kwart over twaalf in de middag werd het busje van het slachtoffer beschoten aan de Thorbeckestraat. De man reed met het busje met kogelgaten in de deur naar de huisartsenpost. Op het busje zaten ook bloedsporen, onder meer op de bestuurdersstoel.

De man bleek uiteindelijk niet in levensgevaar maar is wel overgebracht naar het ziekenhuis.