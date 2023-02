Op parkeerplaats gevonden vrouw kwam niet door misdrijf om het leven

De 34-jarige vrouw die vrijdagochtend op een parkeerplaats in Eindhoven is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat concludeert de politie na uitgebreid onderzoek.

Het lichaam van de vrouw werd rond zeven uur 's ochtends tussen de auto's op het Herodotusplein in Eindhoven gevonden. De politie deed de hele ochtend onderzoek op de parkeerplaats en in een parkje in de buurt. Haar trui werd bij een vijver gevonden. Na uitgebreid onderzoek en gesprekken met betrokkenen concludeert de politie nu dat ze niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

De parkeerplaats waar ze werd gevonden, ligt aan een seniorenflat. De flat is niet toegankelijk voor buitenstaanders, maar de parkeerplaats wel. Flatbewoners lieten eerder weten dat ze behoorlijk geschrokken waren door de vondst. "Ik vind het hier eng worden. Vorige week was er al een zwerver binnen en nu dit. ’s Avonds vind ik het hier ook niet prettig", zei bewoonster Greet. Ook Natascha vertelde dat haar moeder, die in de flat woont, het eng vindt op de parkeerplaats: "Het is hier slecht verlicht en daarom gaat ze ’s avonds liever niet naar buiten. Ze is behoorlijk ontdaan door de vondst van het lichaam."

De politie deed vrijdag onderzoek op de parkeerplaats en in een park: