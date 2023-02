Voederverbod bij dierenpark: ‘Doe het niet, de dieren worden ziek’

Het is vanaf vandaag niet meer toegestaan om de dieren in het Hortensiapark in Helmond te voeren. De dieren krijgen sowieso genoeg te eten, en te vaak geven mensen ook nog eens dingen heel slecht zijn voor de beestjes. Die worden ziek en sommigen zijn zelfs al overleden.

Het zal vast goed bedoeld zijn, denkt Maarten Koolen, voorzitter van dierenparken Helmond. Maar het voeren van dieren mag vanaf vandaag echt niet meer. “In de verblijven vinden we te vaak veel voer dat er gewoon niet hoort, bijvoorbeeld chocola, hele rijsttafels, frituurvet en frikadellen”, noemt hij. “Dit is geen dieren voeren, dit is dumpen. Je hebt thuis gewoon een kliko.”

Overleden alpaca's

Naast dat er soms plastic of afval in de verblijven ligt, zijn sommige planten, groenten en brood ook niet goed voor de dieren. “Te vaak hebben we dierenartsen erbij moeten roepen omdat de dieren problemen kregen met de maag en darmen door verkeerd voedsel.” Brood zorgt bijvoorbeeld voor verstoppingen waaraan dieren zelfs kunnen overlijden.

Dat gebeurde de afgelopen twee jaar al een aantal keer. Eind vorig jaar overleed een alpaca aan verkeerd voedsel.

Onzichtbare bordjes

Terwijl Koolen zijn verhaal doet, schudt op de achtergrond een man een tas met onder meer brood en bananen leeg. Hij had de kersverse ‘verboden te voeren’ bordjes over het hoofd gezien. “Ik wist niet dat het niet mocht, maar dan doen we het niet meer”, reageert hij. “Maar ik geef de dieren niets wat ik zelf ook niet meer zou eten", verdedigt hij zich.

Koolen kan zich voorstellen dat veel bezoekers het jammer vinden dat het voeren nu niet meer is toegestaan. “We gaan nu nadenken over een manier om mensen toch die kans te bieden, zonder dat het gevaarlijk is voor de dieren”, belooft de voorzitter. “Zo kunnen wij zelf voedselpakketjes samenstellen die mensen aan de dieren kunnen geven.”

Een paar weken geleden is in het andere dierenpark in Helmond, De Rippert, hetzelfde verbod ingegaan. “Daar zien we wel dat het duidelijk vermindert, maar helemaal uitsluiten kunnen we het niet.”

LEES OOK: Opnieuw een alpaca overleden nadat bezoekers dieren zelf voederen