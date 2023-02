Keeper Vaessen klaar met 'kanker' schelden: ‘Noem me gewoon klootzak’

Meer dan 250 berichten met kanker-verwensingen kreeg Etienne Vaessen via Instagram toegestuurd. Reden voor de doelman van RKC om een paar berichten te posten op zijn eigen pagina. Hij is klaar met het schelden met kanker. “Het moet gewoon verdwijnen.”

Etienne Vaessen wist niet wat hij meemaakte zondagavond na de uitwedstrijd tegen Ajax. Via instagram kreeg hij honderden berichten met kanker erin. “Ik ben op een gegeven moment gestopt met alles te openen en te lezen. In elk bericht stond dat ik kanker moest krijgen of werd deze ziekte als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Echt bizar.”

De Bredase keeper weet natuurlijk dat hij in het veld soms irritant kan zijn maar schelden met kanker gaat te ver. “Ik kan echt irritant zijn in het veld. Mensen mogen mij dan ook voor alles uitmaken. Noem mij gewoon klootzak of lul, maar laat dat K-woord gewoon weg.”