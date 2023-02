112-nieuws: snorscooter botst op politieauto • man heeft elf boksbeugels

04.12

Een auto is afgelopen nacht in een sloot beland naast de Rithsestraat in Breda. Dit gebeurde rond drie uur. Een agente heeft de bestuurster uit de auto gehaald. Er werd gekeken of ze gewond was. Daarna is ze door de politie meegenomen naar het politiebureau. Waarom is niet duidelijk. Een berger heeft de auto getakeld. Maandagmiddag was het ook al raak op de Rithsestraat, toen belandde daar een auto rechtop in de sloot.