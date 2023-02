Daklozen en dieven in uitgebrande woning, buurman opgelucht na sloop

Een woningbrand in Vught waarbij begin oktober de 82-jarige bewoonster om het leven kwam, heeft buurman Wim van den Brok nog maandenlang kopzorgen opgeleverd. Het uitgebrande huis werd vorige week gesloopt, maar was tot die tijd een trekpleister voor dieven en daklozen.

Raymond Merkx & Frits van Otterdijk Geschreven door

“Eindelijk”, verzucht Van den Brok opgelucht. Hij blikt terug op een onrustige tijd. De sloopkogel bracht verlichting. Het huis van de overleden vrouw aan de Taalstraat ligt plat. “Kort na de brand zaten daklozen en vandalen in de uitgebrande woning. We hebben twee keer de politie gebeld.” De bouwval was ook het doelwit van sjacheraars. Die hadden het voorzien op het oud ijzer in het huis. Wijkagent Marcel de Rouw bevestigt het verhaal van de buurman. "Metaaldieven zijn langs geweest om te kijken of er wat te halen viel. Niet zonder risico wegens het instortingsgevaar."

De uitgebrande woning aan de Taalstraat (foto: Bart Meesters / SQ Vision)

De Rouw vertelt dat de politie extra controles heeft uitgevoerd. Volgens hem zijn er vier tot vijf incidenten geweest waarbij verschillende mensen waren betrokken. Ook de wijkagent haalt opgelucht adem nu de woning plat ligt en daarmee ook de overlast.

"Alsof je in een dwangbuis zit."

Het komen en gaan van onguur volk was niet enige bron van onrust voor Van den Brok . Bij de brand liep zijn woning flinke schade op. Het pand moet worden gerepareerd. De 66-jarige buurman trok met zijn vrouw en twee tienerdochters tijdelijk in een huurwoning. “Je voelt je machteloos. Alsof je in een dwangbuis zit, dat is frustrerend”, zegt Van den Brok. Nu het uitgebrande huis van de buurvrouw weg is, kan hij beginnen met het opknappen van zijn woning. “Het hele dak moet eraf. Het gaat zeker een jaar duren voordat we terug kunnen keren”, zo is zijn meest optimistische schatting.

Extra schade na de sloopwerkzaamheden (foto: Raymond Merkx).

De buurman geeft een rondleiding in zijn lege woning. Alle huisraad is opgeslagen vanwege de verbouwing. Door het dak kiert het daglicht door het dak. Op verschillende plekken zitten gaten. Steunbalken zijn zwartgeblakerd. “Het stinkt nog steeds naar rook”, merkt hij op. Tijdens de sloop van de brandwoning is per ongeluk een deel van zijn huis vernield. Dat maakt het allemaal extra wrang.

"De nachtmerrie is werkelijkheid geworden."

Voor Van den Brok komt het onheil niet uit de lucht vallen. Samen met buurtgenoten kaartte hij bij diverse hulpinstanties de situatie aan. Volgens omwonenden had de vrouw last van verzamelwoede. Dat leidde tot brandgevaarlijke toestanden. “Jaren hebben we gewaarschuwd voor het gedrag van de vrouw. Door stomme regelgeving kon niemand ingrijpen. "De nachtmerrie is werkelijkheid geworden”, zegt hij. Ondanks alle tegenslagen, is hij dankbaar dat zijn gezin aan de brand is ontsnapt. “Als het vuur vijf minuten later was uitgebroken, zouden we door het vuur en de rook zijn omgekomen.”

Wim den Brok in zijn beschadigde huis (foto: Raymond Merkx).