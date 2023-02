Man (37) steelt aan de lopende band: justitie eist vier jaar

De officier van justitie heeft bij de rechtbank in Den Bosch korte metten gemaakt met een man van 37 uit Den Bosch. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij in 2021 in de gemeente Den Bosch aan de lopende band inbraken en diefstallen gepleegd en hierover wisselende verklaringen afgelegd. Justitie eiste vier jaar cel en een rijontzetting van acht maanden tegen de man die al negen jaar in de gevangenis heeft gezeten voor vergelijkbare feiten.

Auto’s, scooters, een boot met oplegger, geld, sieraden, buitenboordmotoren, verfpompen, kentekenplaten en een beamer. Voor Nicky P. was niets was te dol om in de periode van juni tot en met augustus 2021 aan geld te komen.

In november van dat jaar kwam er een eind aan zijn strooptocht toen hij in alle vroegte werd aangehouden in een huis in Den Bosch waar hij tijdelijk verbleef. Bij die inval werden in een stoel van die woning eerder gestolen sieraden teruggevonden. Ook op andere plekken in het huis werd een deel van de buit aangetroffen.

Grote neus

P. had het voorzien op onder meer woningen, horecazaken en garageboxen in Den Bosch, Empel en Rosmalen. Hij wordt verdacht van bijna twintig inbraken. Bij een aantal kraken kreeg hij hulp van anderen, of zou hij juist vrienden hebben geholpen. Voor de verkoop van de gestolen waar kon hij volgens justitie terugvallen op een vaste heler. Hij werd door getuigen op camerabeelden herkend aan zijn donkere sportkleding en schoenen, zijn kenmerkende manier van lopen en zijn grote neus.