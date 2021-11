Serie inbraken in Den Bosch: een man en een vrouw opgepakt

De politie heeft een man en een vrouw opgepakt die worden verdacht van een serie inbraken in Den Bosch. Tientallen inbraken werden er de afgelopen tijd gepleegd.

Een paar weken geleden startte de politie een onderzoek naar de tientallen inbraken die werden gepleegd in Den Bosch. Die werden gepleegd in huizen, bedrijven en tientallen garageboxen. Tijdens dat onderzoek kwam een 35-jarige man in beeld. Hij wordt gezien als hoofdverdachte en is maandagochtend opgepakt. Op het moment dat hij werd opgepakt, reed hij in een gestolen auto. Die is vermoedelijk ook meegnomen tijdens een woninginbraak.

Het huis waar de verdachte verbleef is doorzocht. Daar werden verschillende spullen gevonden die eerder gestolen waren. Ook vond de politie er twee luchtdrukwapens en een imitatiepistool.

Medeplichtig

In een huis aan het Geerke in Den Bosch werd een 32-jarige vrouw opgepakt. Zij kwam later in beeld tijdens het onderzoek van de politie en wordt verdacht van heling en medeplichtigheid aan inbraak. Ook dat huis is doorzocht en werden er spullen gevonden die waren gestolen.

De man en de vrouw zitten allebei vast. Er worden nog drie andere verdachten gezocht in verband met de serie inbraken in Den Bosch.

