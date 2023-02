Turkse ouderen met dementie bakken en braden voor slachtoffers aardbeving

Jong en oud komt op voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dat geldt ook voor bewoners van verzorgingstehuis Lâle Buurstede in Oosterhout. Dat is extra bijzonder omdat bewoners van de woongroep voor Turkse ouderen veelal kampen met dementie. Hun zelfgemaakte traditionele Turkse lekkernijen vliegen dinsdag als warme broodjes over de toonbank.

Imke van der Laar & Lobke Kapteijns Geschreven door

Bewoonster Yildiz Duman roert in een pan met traditionele helva tatli. Ze legt uit dat eten maken erbij hoort als mensen overlijden. Dat doe je voor elkaar. De vrouw woont in Lâle Buurstede. Dat is een woongroep voor Turkse ouderen waar ze de nodige begeleiding en verzorging krijgt die past bij haar Turkse achtergrond. De aardbeving maakt veel los bij de ouderen in het verzorgingstehuis. Duman vindt het erg wat er is gebeurd. Het maken van hapjes is iets wat ze concreet kan doen. Ook de medewerkers van het tehuis hebben veelal Turkse roots. Zij besloten om in actie te komen, samen met de bewoners.

"Toen ik het hoorde, kon ik niet meer slapen. Ik zag op tv de beelden en heb gebeden."

“Het onderwerp leeft hier heel erg, zowel bewoners als medewerkers hebben familie of kennissen in het rampgebied wonen. Geld inzamelen is iets dat we kunnen doen, het zou mooi zijn als we vijfduizend euro ophalen met deze actie”, vertelt zorgmanager Joost van der Pluijm. Ook bewoonster Nergiz Kozkaya vertelt al roerende in een pan dat ze geschrokken is van het nieuws. “Toen ik het hoorde, kon ik niet meer slapen. Ik zag op tv de beelden en heb gebeden. Ik moet toch wat doen.” Haar broer is vanuit Duitsland naar Turkije toe gegaan. Ze heeft familie in het aardbevingsgebied.

Foto: Imke van der Laar

Al het bakken en koken resulteert in tafels vol met bakjes en schaaltjes lekkernijen. Iedereen is welkom om gerechten te kopen en er wordt dan ook gul gedoneerd. Een jongetje vertelt trots dat hij geld heeft gedoneerd samen met zijn broertje. Een moeder legt uit dat haar kinderen de spaarpot hebben omgekeerd voor de slachtoffers van de aardbeving. “Mensen in Turkije hebben niks meer over, dit is iets wat we voor ze kunnen doen. Ook de kinderen doen mee. Ze hebben wat van hun spaargeld gedoneerd, ik vind het een geweldige actie.”