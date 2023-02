Eline (16) maakt dit jaar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Volgende Vorige 1/3 Foto: Karin Kamp

Eline Nagelkerke (16) uit Oudenbosch is de winnaar geworden van de strijd om 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2023'. De winnares kreeg de wisseltrofee woensdagavond in het Summa College in Eindhoven uitgereikt door zanger en soapster John de Bever. Eline is de jongste winnaar bij de profs uit de geschiedenis van de worstenbroodcompetitie.

Redactie Geschreven door