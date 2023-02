Strijd om Lekkerste Worstenbroodje barst los: Huub is bloednerveus

Met opgetogen gezichten kwamen de deelnemers van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje dinsdagmorgen binnenlopen bij het Eindhovense Summa College. In hun handen dozen vol glimmende worstenbroodjes. "Dat worden zeven slapeloze nachten," lacht de vrouw van Huub Kloks, een 73-jarige thuisbakker die voor het eerst meedoet aan de wedstrijd.

Het echtpaar uit Sint-Oedenrode komt gniffelend binnen. "Ik zeg altijd dat ik het beste worstenbrood maak," grijnst Huub. "Iedereen reageert dan met: 'Da zal allemaal wel. Laat 'm maar 'ns een keer zien dan'. Zo is het eigenlijk begonnen."

Lang gewacht

Dinsdagmiddag werden de worstenbroodjes van alle vijftig deelnemers nauwkeurig bekeken, ontleed en geproefd. De vakjury en publieksjury proefden telkens van drie broodjes per kandidaat: twee warmde exemplaren en een koud broodje. Er zijn titels te halen in vier categorieën: professionals, thuisbakkers, VMBO-leerlingen en MBO-studenten.

De strenge keuring is spannend voor het echtpaar Kloks. "Hij was vanmorgen echt heel zenuwachtig hoor," stelt de vrouw van Huub. Haar man is vroeg begonnen met de voorbereidingen. "Ik ben om zes uur opgestaan om het deeg te kneden." Met zijn 73 jaar is Huub de oudste deelnemer. "Ik heb lang gewacht ja. Misschien wel te lang," lacht hij.

Familiestrijd

Even later stappen twee bekende gezichten binnen: Jürgen en Jeroen van Dongen. Jürgen won de verkiezing maar liefst vijf keer. De bakker uit Terheijden is de oom van Jeroen van Dongen die namens de bakkerij van zijn vader, Léon van Dongen, in Wagenberg meedoet. In 2022 werd Jeroen tweede en in 2019 won zijn jongere broer Lars de wedstrijd. "Ik ben twee keer tweede en één keer derde geworden," vertelt Jeroen. "Dus een eerste prijs zou ook wel eens mooi zijn!"

Toch wil zijn oom Jürgen dit jaar ook dolgraag winnen. "Jeroen zou een mooie tweede zijn," lacht hij. Elk jaar opnieuw barst de strijd binnen de familie Van Dongen los. "We hebben de dozen net opengemaakt. De worstenbroodjes zijn afzonderlijk van elkaar gemaakt, maar ik denk dat de uitslag weer heel dicht bij elkaar ligt," aldus Jürgen.

Op woensdagavond 15 februari worden de winnaars op het Summa College bekendgemaakt.