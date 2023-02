Iben (22): 'Vijf dagen carnaval vieren, dat kan ik niet betalen'

Een vrolijk carnavalskostuum, biertjes aan de lopende band een portie friet met mayonaise. Trek je portemonnee maar voor een paar dagen lol en gein. Alles wordt rap duurder en ook tijdens carnaval moeten we op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? Vandaag in onze serie Duurder Leven de 22-jarige Iben uit Schijndel: “We gaan eerst indrinken bij iemand thuis voordat we de kroeg induiken. Dat scheelt veel geld."

Vier je carnaval?

"Jazeker. Mijn plan is om op zondag en maandag naar Den Bosch te gaan, lekker aan de zwier met vriendinnen. De andere dagen moet ik werken in de friettent en dat vind ik eigenlijk wel fijn, want dan geef ik ook minder geld uit. Ik denk dat iedereen zich er bewust van is dat carnaval dit jaar een stuk duurder is dan je gewend bent. Vijf dagen feesten, dat kan ik niet betalen."

Wat voor leuk pèkske trek je aan?

"In Den Bosch is het de ongeschreven regel dat je een blauwe boerenkiel draagt of een blauw jasje, en dan natuurlijk de sjaal in de Oeteldonkse kleuren rood-wit-geel. Dat jasje heb ik al een paar jaar in de kast hangen en komt iedere carnaval weer tevoorschijn. In een carnavalspak hoef ik verder dus niet te investeren."

Een biertje kost met carnaval in Den Bosch tussen de 3 en 3,50 euro, maakt dat nog verschil?

"Dat is echt behoorlijk aan de prijs, en ik ga er vanuit dat je voor een glas wijn nog meer kwijt bent. Ook moet je nog statiegeld betalen voor een beker. Daarom willen we 's middags eerst met wat vriendinnen thuis gaan indrinken, zodat het niet al te duur wordt. Ik moet dan wel wat eerder m'n bed uit, terwijl ik het liefst tot een uur of elf uitslaap. Maar het is gewoon de slimste oplossing."

Waar let je nog meer op?

"We gaan 's middags een feestje vieren, zodat we met het openbaar vervoer weer naar huis kunnen. Een taxi vanuit Den Bosch naar Schijndel kost ook handenvol geld, dus dat scheelt echt."

Heb je nog een tip voor andere carnavalsvierders om geld te besparen?

"Ik drink het liefst wijn, maar als je wat kleine ranjaflesjes koopt en je gooit dat bij het bier, dan smaakt het een beetje naar rosébier. Ook heel lekker en dat is net wat voordeliger."

Zijn er in deze dure tijden nog dingen die je laat?

"Boodschappen zijn ontzettend duur. Laatst kwamen er vrienden op visite en toen had ik een borrelplankje gemaakt. Kaasjes, worst, toastjes en twee flessen rode wijn, niks bijzonders eigenlijk. Toch was ik 50 euro kwijt, dat was echt even schrikken.

Ook een etentje buiten de deur is eigenlijk niet meer te doen. Ik werk naast mijn opleiding ongeveer twintig uur in de week in de snackbar, maar hou toch echt in de gaten wat er op m'n bankrekening staat en hoeveel ik uitgeef. Dan weeg ik zorgvuldig af wat ik wel en wat ik niet kan doen. Zo ging ik vroeger best vaak naar festivals, maar dat staat nu op een laag pitje."

Maak je je zorgen over de toekomst?

"Momenteel woon ik nog thuis. M'n vriend en ik hebben wel plannen om ooit samen te gaan wonen. Omdat we samen zijn, met een dubbel inkomen, lukt 't ons financieel waarschijnlijk wel om woonruimte te vinden in Schijndel. In m'n eentje was dat wel anders geweest, dat is echt niet te betalen. Over het vinden van een baan maak ik me niet echt zorgen, ik denk dat ik na mijn afstuderen zo iets heb gevonden."

