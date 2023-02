Brent (20) viert vol gas carnaval ondanks een bierprijs van 3,50 euro

Je carnavalspak, een glaasje bier en dat frietje met: trek je portemonnee maar voor een paar dagen lol en gein. Alles wordt rap duurder en we moeten ook tijdens carnaval op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? Vandaag in onze serie Duurder Leven de 20-jarige Brent uit Velddriel: "Zo’n zestig tot zeventig euro gaat er per dag wel doorheen denk ik."

Brent studeert aan Fontys Hogeschool ICT & Media in Eindhoven en heeft net een zwaar weekend achter de rug.

Ga je carnaval vieren dit jaar?

“Nou, ik ben van het weekend naar drie festivals geweest en dat was iets teveel van het goeie. Mijn stem is nog maar net aan het terugkomen, de dag erna klonk ik echt als zo’n hondenspeeltje waar het piepje maar half van werkt. Maar carnaval ga ik zeker vieren, dat doe ik al van jongs af aan. Vanaf m’n veertiende ga ik echt op stap. Normaal gesproken ging ik naar Den Bosch maar dit jaar ga ik voor het eerst carnavallen in Eindhoven, samen met m’n vrienden. Tot dusver heb ik in ieder geval op vrijdag en zaterdag plannen maar de andere dagen wil ik ook gaan.”

Een biertje kost met carnaval in Eindhoven rond 3,50 euro, maakt dat nog verschil?

“Het is belachelijk zulke hoge prijzen dus met carnaval ga ik dat zeker wel merken. Maar als ik eerlijk ben, kijk ik er niet echt naar. Ik drink zo’n tien tot vijftien drankjes op een avond en dan nog wat shotjes tussendoor. Zo’n zestig tot zeventig euro gaat er per dag wel doorheen denk ik.”

Heb je voor carnaval gespaard?

“Ja, ik heb er wel een beetje voor gespaard. Ik had al eerder willen beginnen met sparen, maar dat is niet gelukt. Ik vier carnaval in ieder geval niet anders dan andere jaren, volgens mij staan mijn vrienden er ook zo in. Op dit moment heb ik geen baantje, maar ik werk in vakanties bij een ICT-bedrijf. Dat sluit mooi aan bij m’n studie, dus daar heb ik ook echt wat aan voor de toekomst.”

Zijn er in deze dure tijden nog dingen die je laat?

“Ik let wel meer op wat ik uitgeef, zo koop ik geen eten meer op school. En ik merk het aan de prijs van benzine, dat is ook veel duurder geworden. Daarom pak ik vaker de scooter, die is qua verbruik goedkoper.”

En wat voor leuk pèkske trek je van het weekend aan?

"Normaal gesproken ging ik altijd naar Den Bosch en droeg ik een rood-wit-gele jas, want anders mag je bij sommige cafés niet naar binnen. Maar nu ik naar Eindhoven ga, heb ik een dierenpak gekocht. Volgens mij is het een vos ofzo."

LEES OOK:

Britt haalt bij haar puberdochters de stekkers uit het stopcontact

Hassan (49) en zijn gezin van vier kinderen douchen nog één keer per week