Britt haalt bij haar puberdochters de stekkers uit het stopcontact

Koffie, wasmiddel, vers fruit, wc-papier. Alles wordt in rap tempo duurder. We betalen fors meer voor levensmiddelen en energie dan een jaar geleden. Mensen moeten hierdoor steeds meer op de kleintjes gaan letten. Maar lukt dat wel? In onze serie Duurder Leven vertelt de 46-jarige Britt Steenveld: “Ik merk dat ik bij de kinderen vaak stekkers uit het stopcontact haal, van opladers en de televisie. Dat deed ik eerst nooit."

Britt woont samen met haar man en twee dochters (13 en 15) in Tilburg. Het koppel heeft samen een eigen koeriersbedrijf.

Wat merk je van de hogere prijzen?

"Het leven is duur, we zijn een gezin met twee pubermeiden. Je merkt dat je eerst kon sparen, nu bijna niet meer. We moeten onze dochters steeds vaker uitleggen dat sommige dingen nu niet meer kunnen. Zij zien op social media allerlei dure merkkleding voorbijkomen die ze graag willen, maar dat kan niet altijd. Zelf interesseert merkkleding mij niet, ik vind het vooral zonde van het geld."

Hoe staat het met jullie energieverbruik?

"We zijn aangesloten op stadsverwarming en we nemen een klein beetje energie af van een energieleverancier. Dat verbruik valt mee. Maar ik merk wel dat ik bij de kinderen vaak stekkers uit het stopcontact haal, van opladers en de televisie. Dat deed ik eerst nooit, nu let ik daar veel meer op. Een paar jaar geleden hadden we buiten een opblaasbaar bubbelbad. Als dat aanstond, verbruikten we het dubbele aan energie. Het bubbelbad is kapotgegaan, maar zulke dingen koop ik ook echt niet meer."

Maak je je zorgen over de toekomst?

"Voor mezelf niet zo zeer, maar wel voor onze kinderen. Het is maar afwachten wat zij tegen gaan komen in de toekomst. Ik kon op m’n negentiende op mezelf gaan wonen. Ik had alle kosten op een rij gezet en kon het betalen. Maar die hoge huren en vaste lasten van nu zijn voor veel jongeren niet op te brengen. Dat maakt het niet makkelijk voor ze."

Zijn er nog dingen die je laat staan als je boodschappen doet?

"Je merkt dat een volle tas boodschappen veel duurder is dan een jaar geleden. Soms ga ik daarom wel eens naar een andere supermarkt. Maar ik laat niet echt dingen staan. We vinden het heel belangrijk om gezond te eten en dat wil ik ook niet laten vallen zo lang het niet hoeft. We eten veel groentes, kip en rundvlees en zo min mogelijk kant-en-klaar, maar dat is wel duurder dan ongezonde dingen."

Leuke uitjes en vakantie, zit dat er nog aan?

"We gingen eerst bijna wekelijks wel uit eten maar dat doen we nu veel minder. Ik vind het ook net zo leuk om een avondje naar de bioscoop te gaan en dan een drankje te doen na afloop. Wat betreft vakantie: ik zet alles op alles om op vakantie te gaan. In de coronatijd zijn we niet weggeweest en afgelopen zomer zijn we eindelijk weer 2,5 week naar de Costa Brava in Spanje geweest. Daar zet ik wel geld voor opzij, ik moet op vakantie."

