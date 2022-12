Monique moest noodgedwongen haar auto weg doen en dat scheelt veel geld

Wasmiddel, benzine, vlees, wc-papier. Alles wordt rap duurder. We betalen fors meer voor onze levensmiddelen en energielasten dan een jaar geleden. Mensen moeten hierdoor steeds meer op de kleintjes gaan letten. Maar lukt dat wel? Vandaag in onze serie Duurder Leven de 54-jarige Monique Schenkelaars uit Eindhoven: “Ik ben alles kwijt, dat is niet makkelijk. Maar om het duurdere leven maak ik me voor mij geen zorgen. Ik ben maar alleen, ik zet de verwarming uit en trek dikke kleren aan. Niemand die zeurt dat het koud is."

Hoe merk je dat het leven duurder is geworden?

Ik heb in m’n leven veel meegemaakt en echt in de shit gezeten. Ik let daarom altijd al op m’n uitgaven, dat is niks nieuws. Ik werk maar dertien uur in de week bij een supermarkt en verder heb ik een Wajong-uitkering. Dat alles duurder wordt, vind ik erg maar dan vooral voor de mensen om me heen die het nog slechter hebben.

Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij de Voedselbank, daar zie je dat veel mensen het niet redden. Ook bij mij in de straat in Eindhoven is het te merken, daar zijn de bankjes weggehaald. Daar zaten veel daklozen, die slapen nu in portaaltjes bij woningen. Dat vind ik echt schrijnend.

Maak je je zorgen?

Ja, ik maak me wel zorgen en dan vooral om wat ik om me heen zie. Voor veel mensen gaat het echt fout. Ik zelf heb al zoveel meegemaakt. Voorheen was ik formaat Karin Bloemen, kon maar amper van de bank af. Heb lange tijd aan de nierdialyse gezeten en zelfs kantje boord gelegen.

Mijn kinderen zie ik niet meer, eentje woont bij m’n ex en de ander bij m’n ouders. M’n vriend is vijf jaar geleden overleden aan kanker. Ik ben alles kwijt, dat is niet makkelijk. Maar om het duurdere leven maak ik me voor mij geen zorgen. Ik ben maar alleen, ik zet de verwarming uit en trek dikke kleren aan. Niemand die zeurt dat het koud is.

Hoe bespaar je op je kosten?

Ik ben snel tevreden en heb niet veel meer nodig dan een dak boven m’n hoofd. Ik heb niks met dure spullen. De wanten die ik draag, zijn van mijn vader en stammen nog uit de tijd dat hij in militaire dienst zat. Ik ben er blij mee, al vindt m'n moeder het niks dat ik ze draag.

Ik werk in de supermarkt, dus ik zit met m’n neus bovenop de koopjes. Ik buk altijd voor het onderste schap, dat is ook nog eens goed voor de lijn. Ik heb m’n auto de deur uit gedaan, dat waren alleen maar onkosten voor me en dat scheelt een hoop geld. Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Nu ga ik met de bus of op de fiets en heb ik overal aanspraak. Dat vind ik nog gezellig ook.

Kerstmis staat voor de deur, vier jij het anders dan anders?

Vroeger vierden we eerste kerstdag bij schoonouders en tweede kerstdag bij mijn eigen ouders. Maar dat formaatje Karin Bloemen wil ik niet meer hè, dus veel eten is niet goed voor me. Ik ga eerste kerstdag naar m’n ex-schoonmoeder en de tweede dag ga ik echt wat voor mezelf doen.

Heb je nog een wens voor het nieuwe jaar?

Ik heb na alle ellende geleerd dat iedere dag toch de zon schijnt. Het is een hard gelag dat ik veel ben kwijtgeraakt en ik heb er 54 jaar voor moeten worden om dit in te zien. Maar ik heb ’t leven nu door en ik kan zelf keuzes maken in mijn leven. Geluk en gezondheid, dat is het allerbelangrijkste en dat wens ik iedereen dan ook toe.

