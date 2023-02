ASML wil halve straat kopen voor 'bijna het dubbele van de vraagprijs'

Chipmachinefabrikant ASML blijft maar panden kopen in Veldhoven. Het bedrijf heeft dit keer haar zinnen gezet op dertien woonhuizen aan de Heerseweg, dicht in de buurt van het huidige ASML-terrein. Woensdagavond is er een informatiebijeenkomst, waar bewoners het voorstel krijgen om te verhuizen naar een nog te bouwen nieuwbouwwijk. Maar ASML haalt meer uit de kast om deze mensen gunstig te stemmen.

Eerder bleek uit onderzoek van Omroep Brabant dat ASML in dik een jaar tijd al bijna twintig miljoen euro uitgegeven heeft aan meerdere panden verspreid over de Heiberg in Veldhoven. Sommigen percelen zijn officieel nog bedoeld voor landbouw. Maar om op termijn uit te kunnen breiden, kijkt ASML graag vooruit, zo lijkt het.

'Niemand wil weg'

Want het bedrijf heeft nog meer gebouwen op de korrel. Dit keer gaat het niet om losse (bedrijfs)panden en percelen, maar om zo'n dertien woonhuizen, die naast elkaar liggen aan de Heerseweg. ASML biedt heel veel geld voor de huizen.

"Niemand van de buren wil hier weg", vertelt bewoner Frans Hendriks, zittend aan de keukentafel. Hij woont graag aan de Heerseweg en heeft in de loop der jaren veel verbouwd aan zijn huis. "Maar ze bieden een absurd hoge vergoeding", gaat hij verder. Hoe absurd? "Bijna het dubbele van de vraagprijs. Alsof je de loterij hebt gewonnen."

Hendriks heeft zich laten adviseren door een makelaar, zodra ASML in beeld kwam. Gaandeweg voelden hij en zijn vrouw er steeds meer voor om hun huis te verkopen. Na twee gesprekken met de chipmachinefabrikant zijn ze er voor wat betreft de prijs al uit: "Het staat zwart op wit."

'Riante bungalow'

En zo denken meer buren er over. Ze kennen de verhalen van de Heiberg, bijvoorbeeld over de man die in november zijn bedrijfshal verkocht voor dik vier miljoen. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen organiseert ASML woensdagavond een bewonersbijeenkomst. Locatie: projectontwikkelaar Land ‘s-Heeren aan, hoe kan het ook anders, de Heiberg.

Bezoekers zullen worden 'meegenomen in de ontwikkelingen rond een nieuw project', zo staat er te lezen in de uitnodiging. Het gaat om 'woningen in alle soorten en maten, van een seniorenwoning tot een riante bungalow'. Het vooruitzicht om samen met de buren een nieuwbouwwijk te betrekken, spreekt Frans en zijn vrouw wel aan. Bovendien is de kans groot dat de wijk in Veldhoven komt.

'Geen ASML-bijeenkomst'

ASML laat aan Omroep Brabant weten niks over de bijeenkomst te kunnen zeggen. De uitnodiging is weliswaar verstuurd door een medewerker van het bedrijf, maar 'het is geen ASML-bijeenkomst'. Projectontwikkelaar Land ‘s-Heeren was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK: In deze straat kocht ASML voor miljoenen aan panden, en er volgt nog meer