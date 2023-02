Dienstenveiling scholieren voor Giro555 levert bijzonder bedrag op

Scholieren van het Varendonck College in Asten en Someren hebben tijdens een dienstenveiling 4993 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De school geeft er zelf nog een klap bovenop en dat levert het symbolische bedrag op van 5555,55. Het aanbod van de veiling bestond onder meer uit bijlessen, een thuisconcert, een barbecue en een wandeling met de directeur. De docenten keken verbaasd toe met welk enthousiasme hun pupillen het onderste uit de kan haalden om geld in te zamelen. “Die energie is fantastisch”, vertelt docent Neeltje van de Vossenberg.

Drie keer een uurtje examentraining Engels. Het begint met een openingsbod van tien euro. En een hele hoop applaus. Mede dankzij een enthousiaste veilingmeester gaat het bedrag snel richting de dertig euro. Hoe klein het bod ook is, elke euro wordt door de veilingmeester omgeroepen alsof de Staatsloterij is gewonnen. En dat zorgt in de aula voor enthousiasme en een hoop competitieve strijd tussen de leerlingen.

"De verhalen van onze Turkse collega's zijn meer dan een nieuwsartikel voor ons."

“Anderhalf jaar geleden zijn wij met onze school een samenwerking met een Turkse school in Ankara aangegaan”, legt Neeltje van de Vossenberg uit. Die school heeft ook een vestiging in de getroffen regio Hatay. En daarom zijn leraren uit Istanboel naar het aardbevingsgebied gegaan. “Met honden zijn ze hulp gaan bieden. Eerst om voedsel te brengen en om overlevenden te zoeken. Nu is het vooral puinruimen. Wij staan intensief in contact met ze en we horen de verhalen van de Turkse collega’s. Het is daardoor meer dan een nieuwsartikel voor ons.”

"Op zo’n manier iets kunnen bijdragen is leuk."

Na een paar rustige veilingen gaat de strijd tussen de leerlingen ineens los. Een thuisconcert van een leraar Engels zorgt dat de teller snel omhoog schiet. Het eerste bod is meteen 20 euro, maar al snel gaat het bedrag naar 50 euro. Uiteindelijk wint de 16-jarige Daan het huiskamerconcert met een bod van 100 euro. Gejoel en gejuich in de zaal. “Ik heb het niet per se voor het goede doel gedaan”, begint Daan. “Ik wilde dit concert gewoon hebben, daarom heb ik meteen een hoog bod gedaan. Ik kan het wel missen.” Meteen daarna wordt een scheidsrechter geveild voor 85 euro. En de 16-jarige Milou biedt 90 euro op appelflappen bakken met een leraar. “Ik vind het heel heftig wat er is gebeurd en op zo’n manier iets kunnen bijdragen is leuk. We gaan met zijn zessen appelflappen bakken met mijn oud-mentor, dus we kunnen het bedrag delen.”

"Ik krijg hier kippenvel van."