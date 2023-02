Heroïne verstopt in tomatenpuree: verdachten jarenlang de cel in

Een man uit Berghem (49) en een man uit Veghel (57) moeten 7,5 en 6 jaar de gevangenis in voor het smokkelen van ruim 1200 kilo heroïne naar Nederland. Ze hadden de drugs verstopt in blikken tomatenpuree. Omdat het proces te lang op zich heeft laten wachten, krijgen de mannen een 'strafkorting' van 25 procent.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand celstraffen van 11,5 en 8,5 jaar tegen de mannen. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor de transport van ruim 3600 kilo heroïne. Na de vondst werd gesproken van de grootste partij heroïne die ooit in ons land is onderschept.

Volgens de rechtbank in Roermond kan alleen bewezen worden dat het tweetal te maken had met drugs die in 2014 werden gevonden. Van overige transporten en voorbereidingshandelingen zijn ze vrijgesproken. De mannen hoeven ook de geëiste geldboetes van 60.000 euro en 40.000 euro niet te betalen van de rechter.

Bruine substantie in blik

De drugs werden in twee vrachtwagens ontdekt op 23 januari 2014, bij een controle in Venlo. De douane was op onderzoek uitgegaan nadat een van de chauffeurs van de vrachtwagens had gemeld dat hij het zaakje niet vertrouwde. Hij had nog nooit eerder in zijn 25-jarige loopbaan vanuit Iran tomatenpuree naar ons land vervoerd.

In twee vrachtwagens stonden zestig dozen met daarin meerdere blikken tomatenpuree. Met een scanapparaat van de Douane waren bij de dozen 'afwijkende beelden' te zien. Toen de Douane een blik tomatenpuree opende, zagen de medewerkers een 'bruine substantie met een chemische geur'. In één blik zat ongeveer 850 gram heroïne.

Zaak in brand gestoken

De man uit Berghem is ook veroordeeld voor het uitlokken van brandstichting in 2014 in een restaurant aan de Dommelstraat in Eindhoven. Die brand ontstond zes dagen nadat hij een verzekering had afgesloten voor deze zaak. De brand was gesticht om met verzekeringsgeld een openstaande huurschuld van het restaurant te kunnen betalen.

De man uit Veghel is nog veroordeeld voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij van 424 planten en de diefstal van elektriciteit voor die kwekerij.

Drie andere verdachten

De rechtszaak tegen drie andere verdachten in deze zaak was al in november. Tegen mannen van 40 en 41 uit Veldhoven en Eindhoven werd toen 2,5 jaar cel geëist. Een vrouw uit Veghel (56) zou een werkstraf van 120 uur en een boete van 10.000 euro moeten krijgen.

