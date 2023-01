Heroïne in de tomatenpuree: jarenlange celstraffen geëist tegen verdachten

Betrokkenheid bij de invoer van een enorme hoeveelheid heroïne, tussen blikjes tomatenpuree: twee mannen uit Veghel en Berghem zouden daarvoor 8,5 en 11,5 jaar de gevangenis in moeten. Ook zouden ze de bijna 23 miljoen euro moeten terugbetalen, die ze hebben verdiend met deze handel in de drugs. En daarbovenop nog een boete van 40.000 en 60.000 euro. Tot deze slotsom kwam de officier van justitie bij de rechtbank Limburg in Roermond.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de verdachten uit Veghel (57) en Berghem (49) een groot aandeel gehad in zes transporten waarin heroïne was verstopt. Het spul werd tussen augustus 2013 en februari 2014 vervoerd tussen onder meer blikjes tomatenpuree van Iran naar ons land. Onderzoek van de douane bracht onder meer een lading van ruim 3.600 kilo heroïne aan het licht. Het werd toen beschouwd als de grootste partij heroïne die ooit in ons land was onderschept.

Chauffeur vertrouwde zaakje niet

De verdovende middelen werden ontdekt bij een controle in Venlo. De douane was op onderzoek uitgegaan nadat een van de chauffeurs van de vrachtwagens waar de heroïne uiteindelijk werd aangetroffen, had gemeld dat hij het zaakje niet vertrouwde. Hij had nooit eerder in zijn 25-jarige loopbaan vanuit Iran tomatenpuree naar ons land vervoerd. Bovendien wist de bestuurder de douane te vertellen dat ongeveer 70 procent van transporten vanuit Iran uit verdovende middelen bestaat en dat vervoer over land veel duurder is dan over zee.

De mannen uit Veghel en Berghem worden van meer verdacht. Ze zouden ook een vinger in de pap hebben gehad bij een brandstichting in restaurant Sinema in september 2014 in Eindhoven. Die brand ontstond twee dagen nadat er een verzekering was afgesloten voor deze zaak aan de Dommelstraat. Bovendien wordt het tweetal beschuldigd van het op valse informatie verkrijgen van een hypotheek. Tenslotte stond de man uit Veghel ook nog terecht voor zijn betrokkenheid bij een hennepkwekerij en de diefstal van elektriciteit voor die kwekerij.

'Redelijke termijn overschreden'

De geëiste straffen vielen lager uit dan wat het Openbaar Ministerie eigenlijk van plan was. Dat komt, omdat de zaak al zolang duurt. In dit soort gevallen, bij een zogeheten overschrijding van de redelijke termijn, vallen eisen en uitspraken relatief lager uit.

De rechtszaak tegen drie andere verdachten in deze zaak was al in november. Tegen mannen van 40 en 41 uit Veldhoven en Eindhoven werd toen 2,5 jaar cel geëist. Een vrouw uit Veghel (56) zou een werkstraf van 120 uur en een boete van 10.000 euro moeten krijgen. Alle uitspraken in deze zaak worden op 15 februari gedaan.

