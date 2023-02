Oss heeft sinds vandaag nieuw theater, het staat alleen nog in Den Haag

Oss heeft sinds vandaag een nieuw theater. Op papier dan, want het staat nu nog in Den Haag. Het Zuiderstrandtheater in de duinen van Scheveningen wordt afgebroken en in Oss opnieuw opgebouwd, als gedeeltelijke vervanger van theater De Lievekamp. Donderdag was de officiële overdracht van het theater.

Het zijn twee wethouders van GroenLinks die de overdracht van het theater officieel uitvoeren donderdagmiddag. De Osse wethouder Dolf Warris was er van onder de indruk: ”Je rijdt hier naar toe vanmiddag met het gevoel dat gaan we even doen, maar als je hier dan staat voel je dat het iets heel bijzonders is. Naar mijn weten is er nog nooit een theater circulair gebouwd zoals wij dat gaan doen.”

Op dit moment is het theater aan het strand van Den Haag al niet meer in gebruik. In de foyer beneden staan al dozen met stoelen en kratten met wasbakken klaar om verhuisd te worden. Alle onderdelen worden genummerd en opgeslagen. Dat noemen ze in sloperskringen ook de legolisering van het gebouw, zodat het als een legobouwdoos later weer opgebouwd kan worden.

Directeur van De Lievekamp in Oss is Coen Bais. Hij loopt de middag van de overdracht met een grote glimlach rond in zijn toekomstige theater.”Ik voel me euforisch. Maar je moet dit echt willen, het is echt wel complex. We zijn er nog niet, maar als je dit enthousiasme ziet, wat het allemaal losmaakt...“

Het is niet meteen zo dat het goedkoper is om een tweedehands theater te gebruiken in plaats van het helemaal nieuw te bouwen. “Het is alleen niet duurder”, zegt Bais, die ook uit Europa de nodige subsidies wil binnenhalen voor dit bijzonder duurzame project. Bais: “Het gaat erom dat het theater groter wordt dan De Lievekamp, zodat we interessantere artiesten naar Oss kunnen halen dan we nu doen."

Coen Bais verwacht dat eind 2025 de eerste voorstelling in het nieuwe theater kan worden bezocht.

