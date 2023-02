Veronika (11) uit Oekraïne: 'Niet verwacht dat ik hier zo lang zou zijn'

De 11-jarige Veronika Morska woont nu bijna een jaar met haar moeder en broertje bij een gastgezin in Helmond. Uit Oekraïne kon ze een klein koffertje meenemen en Lucky, de puppy die ze voor Kerstmis had gekregen. Ze gaat hier naar school en probeert een nieuw leven op te bouwen. Een terugkeer naar Oekraïne om weer onder één dak met haar vader te wonen, zit er voorlopig niet in. “Ik had niet gedacht dat ik na een jaar nog steeds hier zou zitten.”

Paniek. Angst. Veronika was voor haar optreden 150 kilometer van huis. Er moest een auto worden geregeld en een chauffeur die het aandurfde. Een nachtelijke rit volgde om weer bij haar moeder te komen. “We moesten helemaal omrijden, want we waren bang dat we Russen tegen zouden komen.” De moeder van Veronika wordt er niet graag aan herinnerd. Het was terrible.

“We hadden gehoord dat de Russen aan de grens stonden,” vertelt ze, “maar ik geloofde niet dat ze echt iets gingen doen.” Totdat Veronika wakker werd gemaakt door de moeder van haar vriendin. Die had knallen en explosies gehoord. “We keken op Facebook en de burgemeester schreef dat de oorlog was begonnen.”

Het is vrijdag een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Veronika logeerde bij een vriendinnetje en was aan het oefenen voor een optreden dat weekend. Ze heeft een prachtige stem en deed als zangeres mee aan The Voice Kids en Ukraine’s Got Talent.

De vader van Veronika is loco-burgemeester en regelde een busje om te vluchten. Hij bleef achter. “Er was plek voor 20 mensen, maar wij zaten wel met 40 in de bus. Mijn moeder zat op een koffer op de grond met Lucky in een mandje. Zij had ook alle formulieren die we nodig hadden.”

Veronika zag mensen in pyjama op straat die met de bus meewilden. “We stopten en lieten ze binnen. Uiteindelijk zaten we met 70 mensen in dat busje. We haalden maar 60 kilometer per uur.” Veronika ziet de humor er wel van in en begint te giechelen.

Toen ze een half uur onderweg waren, hoorden ze dat er een raketinslag was geweest bij de plek waar ze waren opgestapt. “Ik was bang. De bus was heel stil. Ook toen we naar de grens met Polen liepen, zei niemand iets.”

Via Polen komt het gezin in Nederland terecht. Het is middernacht als Veronika met haar moeder, broertje, koffertje en hondje binnenstapt bij de familie Bosman uit Helmond. “Ze waren heel stil. Erg verdrietig”, zegt Fons Bosman. “Ik had vreselijke honger”, herinnert Veronika zich. “Je at tomatensoep terwijl je dat niet eens lustte”, lacht Mary-Ann, de vrouw van Fons.