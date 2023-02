Tom (21) betaalt veel minder voor zijn biertjes tijdens carnaval

Carnaval vieren is flink duurder geworden nu we voor alles meer moeten betalen. Ook drank, een mooie carnavalsoutfit en een vette hap zijn in prijs gestegen en dus moeten we op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? Vandaag in onze serie Duurder Leven de 21-jarige Tom uit Mierlo: "We gaan 't zien. Als het geld op is, dan hebben we geen bier meer."

Tom studeert ICT aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hij woont nog thuis bij zijn ouders in Mierlo. Als bijbaan werkt hij in een elektronicawinkel.

Hoe vier jij carnaval?

"Ik duik Eindhoven in, vijf dagen lang. Want nu het zover is, wil ik er alles uit halen. Carnaval is mijn feest, ik kan niet zonder."

Een biertje kost met carnaval in Eindhoven rond de 3,50 euro, maakt dat nog verschil?

"Mijn geluk is dat ik lid ben van de carnavalsstichting Club 111. Zij kunnen als sponsor van het Lampegatse carnaval goedkoper aan consumptiemuntjes komen bij sommige tenten. Ik heb al wat muntjes op de kop getikt en betaalde daar 2,20 euro voor. Dus dat scheelt behoorlijk."

Heb je speciaal gespaard voor carnaval?

"Ik heb wel wat geld opzij gezet, ja, maar niet extreem veel." Lachend: "We gaan het zien. Als het geld op is, dan hebben we geen bier meer."

Wat voor leuk pèkske trek je aan?

"Een gloednieuw pak dat ik net heb gekocht, een lange blauwe jas. Die is nu nog maagdelijk leeg, maar ik wil met carnaval emblemen op de kop tikken door te gaan ruilen. Het is een traditie die in Tilburg populair is en ik hoop dat de Lampegatse vierders ook te porren zijn. Dus met een beetje mazzel hangt die jas woensdag helemaal vol."

Zijn er in deze dure tijden nog dingen die je laat?

"Maandelijks rondkomen is wel een dingetje, ja. Ik heb een auto en daarmee rijden is een stuk kostbaarder geworden. Die gebruik ik eigenlijk alleen om naar school te gaan of naar m'n werk. Het is opletten wat je wel en niet kunt doen met je geld. Het potje om leuke dingen te doen is echt kleiner. Dus in plaats van er op uit te gaan met m'n vrienden, spreken we nu vaker thuis af."

Heb je plannen om op jezelf te gaan wonen?

"Zeker, ik kijk ook regelmatig rond. Een eigen plek zou niet verkeerd zijn, maar het is gewoon veel te duur. Zolang het thuis kan, blijf ik bij mijn ouders wonen in Mierlo."

Maak je je zorgen over de toekomst?

"Ik zit in het tweede jaar van de ICT-opleiding en in die sector is veel vraag naar personeel, dus het zal makkelijk zijn om aan een baan te komen. Met een goed salaris, dat is een mooie bijkomstigheid."

