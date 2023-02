Vijf arrestaties in groot onderzoek naar drugsketelbouwer

De politie heeft afgelopen week vijf mensen opgepakt na een langdurig onderzoek naar een ketelbouwer in Zevenbergen. Die ketels worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. De politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen.

De politie meldt op dit moment alleen dat het gaat om vijf verdachten uit meerdere gemeenten in West-Brabant. Twee verdachten zitten nu vast. De drie andere verdachten zijn weer vrij, meldt de politie. Ze worden nog wel verdacht.

Groot onderzoek

Volgens de politie startte in maart vorig jaar een groot onderzoek naar mensen en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van synthetische drugs. Het gaat onder meer om de productie van hulpmiddelen als ketels, bakken en speciale stoffen. Tijdens het onderzoek bleek dat er in een pand in Zevenbergen ketels gebouwd werden.

In november werden al meerdere huizen doorzocht en werden diverse ketels gevonden. Maanden later, deze week dus, werden daarvoor de vijf verdachten aangehouden. Overigens is dit niet de eerste keer dat er ketelbouwers worden opgepakt. De Tilburgse lasser Mark P. (48) ging vorig jaar voor vijf jaar de cel in voor het maken van stoomketels, koelmachines en lekbakken voor de productie van drugs.