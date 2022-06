'Drugsketelbouwer' uit Tilburg moet vijf jaar de cel in

De rechtbank in Breda heeft vrijdag celstraffen tussen de drie en acht jaar opgelegd aan zes Brabanders, onder wie de Tilburgse lasser Mark P. (49). Samen met nog twee anderen waren zij betrokken bij de voorbereiding voor grootschalige harddrugsproductie. Daarnaast zou een aantal van hen hebben geholpen met plannen om xtc-pillen naar Togo te exporteren. Een 54-jarige Bosschenaar kreeg als 'spin het web' de hoogste straf van acht jaar cel.

De zaak kwam aan het licht, toen de politie in 2019 anoniem werd getipt over de Mark P., een metaalbewerker uit Tilburg. Die zou materiaal hebben gemaakt voor drugslabs, zoals koelers en zogeheten smeltbakken.

Naar aanleiding van de tip besloot de politie een camera en microfoon in het kantoor van de Tilburger te plaatsen, waarmee vertrouwelijke gesprekken werden opgenomen. Door die informatie kwamen uiteindelijk ook de andere verdachten in beeld. Zeven van hen werden in september 2020 opgepakt, de achtste kwam daar later nog bij.

Versleutelde berichten

In de strafzaak vormden versleutelde berichten van EncroChat-telefoons een groot deel van het bewijs. Die kwamen in 2020 in handen van de politie, toen de server van het bedrijf EncroChat werd gehackt. In de berichten spraken de mannen onder meer over het exporteren van een grote hoeveelheid drugs naar Togo. Ook ging het over opslaglocaties, grondstoffen en koks voor de productie van drugs.

Volgens de advocaten van de verdachten zouden de versleutelde berichten niet als bewijs mogen dienen. De rechtbank ging daar dus niet in mee. De hoogste celstraf, acht jaar, is voor een 54-jarige Bosschenaar. Hij wordt gezien als opdrachtgever en financier. Zijn rechterhand, een 55-jarige Tilburger, krijgt zeven jaar cel en Mark P. moet vijf jaar de gevangenis in. De andere verdachten moeten tussen de drie en vijf jaar de cel in.

