106 keer zwijgrecht: ‘drugsketelbouwers’ zijn zich van geen kwaad bewust

Mark P. en Corrie V. uit Tilburg deden ‘gewoon’ hun werk en daarmee is wat hen betreft de kous af. Maar volgens justitie wist het duo dondersgoed dat de ketels, koelmachines en lekbakken die zij maakten, waren bedoeld voor grootschalige productie van synthetische drugs zoals xtc.

P. (48) en V. (60) weten elkaar als buitengewoon handige Tilburgers al jaren te vinden: Mark heeft een eigen metaalbewerkingsbedrijf en Corrie is zijn leven lang lasser. Ze helpen elkaar weleens bij klussen. Als de een iets nodig heeft, springt de ander bij.

Zo ook de afgelopen jaren, als Mark regelmatig opdrachten heeft voor Corrie. Koelmachines, stoomketels, lekbakken en stellages: die moet hij maken. Keer op keer worden die echter teruggevonden in drugslabs en opslaglocaties. Bemelen, Vorstenbosch en Zundert, het is een greep uit de in totaal zeven plekken waar de politie invallen doet en de apparaten vindt.

Pekelwater

Maar wisten de twee van die criminele bedoelingen vanaf? En welke rol speelden zij daar dan in? Dat zijn centrale vragen waar de rechtbank zich in deze omvangrijke drugszaak over moet buigen. De bouwers zijn de eersten van acht verdachten die deze twee weken voorkomen.

De Tilburgers doen voorkomen dat ze van niets wisten. “Lekbakken kun je ook onder vaten vol pekelwater leggen”, stelt Corrie. En de koelers? Dat zijn volgens hem gewone warmtewisselaars zoals restaurants die ook gebruiken.

Misdaad Anoniem

Justitie gaat daar niet in mee. De zaak komt in mei 2019 aan het licht na een melding bij Misdaad Anoniem. Mark P. zou in drugs handelen en een versleutelde telefoon gebruiken. Heel verrast zullen de rechercheurs er niet van hebben opgekeken: Mark is begin 2020 nog veroordeeld tot een jaar cel, omdat hij in 2016 apparaten maakte voor drugsproductie.

Via telefoontaps, camera’s, afluister- en volgapparatuur krijgt de politie een goudmijn aan informatie in handen. Tijdens contacten met andere verdachten in deze zaak luisteren en kijken rechercheurs mee. Van een groot xtc-transport naar Afrika tot een crystal meth-lab in Gelderland: grote drugsplannen komen aan bod.

Tienduizenden euro's

Mark P. zou als leverancier van spullen een belangrijke pion zijn. Een Mexicaans drugskartel, Belgen en Limburgers komen bij hem over de vloer. Corrie V. zou de spullen als lasser zelf maken. In ruil daarvoor zouden de mannen tienduizenden euro’s vragen, blijkt uit het 20.000 pagina’s tellende dossier.

In de rechtszaal willen de twee er maar weinig over kwijt. 106 keer valt het woordje zwijgrecht, vooral uit de mond van Mark P. Al zegt hij op het laatst: “In mijn ogen heb ik alleen maar gewerkt.” En zou hij ‘door de drank’ op het verkeerde spoor terecht zijn gekomen.

Drugslab

Corrie V. zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Als hem vaker gevraagd wordt naar reparatiewerkzaamheden aan een door hem gemaakte lekbak in Limburg, stelt hij niks te hebben gezien van een drugslab, dat daar later wel wordt gevonden. Meer dan eens antwoordt Corrie van niks te weken. “Het is al lastig om te herinneren wat ik gisteren deed.”

Justitie komt vrijdag met de strafeisen. In juni doet de rechtbank uitspraak.

