Tilburgse 'drugsketelbouwer' hoort jarenlange celstraf en hoge boete eisen

De Tilburgse lasser Mark P. (48) moet zeven jaar en elf maanden de cel in voor het maken van stoomketels, koelmachines en lekbakken, dat wil het Openbaar Ministerie (OM). Het OM denkt namelijk dat die spullen bedoeld waren voor de productie van synthetische drugs. Ook tegen de contacten van P. zijn hoge straffen geëist, in de zaak die bekend staat als die van 'de Tilburgse drugsketelbouwers'.

Mark P., is de Tilburgse ketelbouwer die centraal staat in de zaak genaamd Proteus. Hij moet volgens het OM zeven jaar en elf maanden de cel in. Ook moet hij een geldboete van 50.000 euro betalen. Tegen zijn 62-jarige handlanger Cor V. is een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van 20.000 euro geëist.

'Zonder ketels geen drugs'

Er stonden vrijdag in totaal acht verdachten voor de rechtbank in deze zaak. Het OM is stellig in haar eis tegen alle acht, want: 'zonder ketels geen drugslabs'. En daarom moeten de acht verdachten allemaal een onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgen, vindt het OM.

Zo eist het OM tegen een 54-jarige Bosschenaar, die als opdrachtgever en financieel ondersteuner wordt gezien, een gevangenisstraf van dertien jaar en een geldboete van 80.000 euro. Tegen de 54-jarige rechterhand van de Bosschenaar wordt tien jaar en acht maanden geëist en een geldboete van 60.000 euro. Tegen een andere 33-jarige Tilburgse meewerkend voorman eist het OM zeven jaar cel en een geldboete van 50.000 euro.

XTC-deal voor Afrika

Mark P. wordt ook verdacht van het voorbereiden van een XTC-deal naar het Afrikaanse land Togo. Dat zou hij volgens het OM hebben gedaan door lekbakken te maken waar pillen in konden die onder een truck geplaatst moesten worden.

In de zaak van die XTC-deal heeft het OM nog eens drie verdachten in het vizier. Daar heeft ze gevangenisstraffen van vijfenhalf jaar, zes jaar en vierenhalf jaar tegen geëist. Ook eist zij geldboetes tussen de 30.000 en 40.000 euro tegen de drie verdachten uit Nootdorp, IJsselstein en het Belgische Beerse. Het zou gaan om een leverancier van XTC-pillen, een chauffeur voor de export en iemand die voorbereidingshandelingen uitvoerde voor de deal.

De rechtbank beslist in juni over de straffen van de verdachten.

