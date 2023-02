N65 weer vrij voor verkeer na ongeluk, A58 blijft nog lang dicht

De N65 bij Vught is weer open in de richting van Den Bosch. De provinciale weg was bijna twee uur dicht na een ongeluk waarbij een personenauto en een vrachtwagen betrokken waren. De weg was juist bedoeld voor verkeer dat omgeleid moest worden na een dodelijk ongeluk, eerder deze vrijdagmiddag op de A58 bij Moergestel. Die weg zal overigens nog wel de hele avond afgesloten blijven voor schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden.

De botsing op de N65 gebeurde rond vier uur. Een personenwagen reed achterop een stilstaande vrachtwagen. De bestuurder van de truck had zijn voertuig tot stilstand gebracht, omdat voor hem een vrachtwagenchauffeur hetzelfde had besloten. Deze bestuurder twijfelde of hij wel onder een viaduct door kon rijden. Bij dit viaduct rijden zich vaker voertuigen vast. In de personenwagen zaten een man en zijn kind. Ze raakten lichtgewond en hoefden niet naar een ziekenhuis te worden gebracht. De auto raakte flink beschadigd. Achter het ongeluk vormde zich al snel een file van 7 kilometer vanuit Biezenmortel. Tegen half zes was de file wat minder, ook omdat toen de rechterrrijstrook werd vrijgegeven. In Vught is het ook erg druk geweest, omdat het verkeer sluiproutes zocht. LEES OOK: A58 in richting van Eindhoven hele dag dicht nadat vrachtwagen man doodreed