Agressieve hond bijt 4 mensen, baasjes krijgen taakstraf en zijn dier kwijt

Een man (47) uit Utrecht en een vrouw (52) uit Breda van wie de hond in 2020 en 2021 vier keer een voorbijganger beet, zijn vrijdag door de kantonrechter in Breda bestraft. Ze kregen taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen. Bovendien raken ze hun hond kwijt. Ze hebben er onvoldoende voor gezorgd dat hun 'gevaarlijk dier' geen schade veroorzaakte.

Op 25 juli 2020 wordt een man door een mastiff in zijn bovenbeen gebeten terwijl hij bij het landgoed met zijn vriendin wandelt. Dezelfde hond stormt zonder aanleiding op 29 januari 2021 op een vrouw en haar kind af, langs de openstaande poort van het landgoed. De hond bijt de moeder tweemaal in het bovenbeen. Ze vlucht door het water naar huis en moet naar een ziekenhuis.

De bewuste hond is berucht in de Bredase wijk Haagse Beemden. Vóór de vier aanvallen op mensen zijn er al andere incidenten geweest waarbij het beest andere honden aanviel. Handhavers en de politie hebben om die reden al eens contact opgenomen met de eigenaren. De gemeente heeft zelfs een muilkorf- en aanlijnplicht opgelegd. Toch werd het dier vaak loslopend buiten het landgoed gezien.

De vrouw heeft nog altijd last van haar verwondingen, maar vooral de emotionele schade is groot. "Mijn dochter en ik durven niet meer het bos in, uit angst voor loslopende honden. We zijn altijd alert op honden en of ze aangelijnd zijn. Rustig wandelen doen we niet meer", vertelt ze. Haar toen 11-jarige dochter voelt zich nog altijd schuldig, omdat zij haar moeder meevroeg om naar speelplek te kijken. "Zij durfde ook niet meer langs de poort naar school te fietsen."

Beide verdachten zijn niet aanwezig bij de rechtszaak, maar op vakantie en beriepen zich bij de politie op hun zwijgrecht. Justitie: "Het hele dossier respectloos naar de slachtoffers. De hondeneigenaar lijkt zelfs anderen de schuld te geven terwijl hij deze gevaarlijke hond niet op het landgoed houdt."

Hoewel de advocaten nog proberen twijfel te zaaien of het telkens dezelfde hond was die aanviel en wie nou formeel het baasje is, kent de kantonrechter geen genade. De man krijgt 240 uur taakstraf en gaat tien weken de cel in als hij zich de komende vijf jaar weer misdraagt. De vrouw krijgt 120 uur en vier weken voorwaardelijk.

De hond is al langere tijd weg bij de verdachten en wordt nu definitief van hen afgenomen. Volgens de officier van justitie is de kans groot dat de 8-jarige mastiff een spuitje krijgt, al wil hij andere opties bekijken. De hond keert zeker niet terug in de Haagse Beemden waar de mastiff gevreesd wordt. Eén van de slachtoffers: "Een enorme opluchting, anders zou ik misschien wel verhuizen."

