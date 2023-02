Lauran woont naast de besmeurde kerk: 'Het gebeurt steeds weer'

"Een enorme schadepost, dat wil je niet weten", omschrijft Lauran Mol de besmeuring van de H. Lambertuskerk in Etten-Leur. Hij woont naast het gebouw dat vrijdagnacht beklad werd met verf. "Dit herstellen, dat gaat heel veel kosten."

De pilaren, deuren en traptreden zijn besmeurd met zwarte verf. Op de middelste pilaar prijkt een zwarte hand van verf. Op de stenen voor de kerk staat een tekst geklad: 'Mens is het wreedste dier, wist je dat?'

De politie heeft de voorkant van de kerk afgezet met rood-wit lint. "De pilaren zijn van een speciaal soort zandsteen", verzucht buurman Lauran Mol. "De verf trekt er helemaal in." Hij is teleurgesteld dat iemand de kerk zo beschadigd heeft. "Het is erg verontrustend dat dit zomaar gebeurt."

Volgens Mol gebeurt het vaker in Etten-Leur. "Een tijdje geleden plakte iemand bijvoorbeeld vreemde teksten op het Heilig Hartbeeld voor de kerk", vertelt hij. "Het waren allemaal artikelen in een vreemde taal. Het leek van een of andere religie."